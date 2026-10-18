Çal Belediyespor sahasında Marmaris Belediyesi Futbol SK ile 1-1 berabere kaldı

Çal Belediyespor ligin 2. haftasını bay olarak geçecek. Marmaris Belediyesi Futbol Spor Kulübü ise Konya temsilcisi 1955 Seydişehir Alüminyum SK'yı ağırlayacak.

Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 12. Grup ilk hafta mücadelesinde Çal Belediyespor konuk ettiği Marmaris Belediyesi Futbol Spor Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.

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