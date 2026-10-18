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        Çal Belediyespor sahasında Marmaris Belediyesi Futbol SK ile 1-1 berabere kaldı

        Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 12. Grup ilk hafta mücadelesinde Çal Belediyespor konuk ettiği Marmaris Belediyesi Futbol Spor Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 13:52 Güncelleme:
        Çal Belediyespor sahasında Marmaris Belediyesi Futbol SK ile 1-1 berabere kaldı

        Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 12. Grup ilk hafta mücadelesinde Çal Belediyespor konuk ettiği Marmaris Belediyesi Futbol Spor Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.

        Vali Yusuf Ziya Göksu Stadı'ndaki karşılaşmayı Antalya bölgesi hakemlerinden Grigorijs Zeigermahers, Alper Bulut, Ahmet İmeci yönetti.

        Marmaris Belediyesi Futbol Spor Kulübü karşılaşmanın 21. dakikasında Şahin Atakan Çevik'in golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

        Karşılaşmanın 53. dakikasında ev sahibi takım Şeref Emre Özdemir'in golüyle skoru 1-1'e getirdi.

        Karşılaşma 1-1'lik skorla bitti.

        Karşılaşmayı Çal Kaymakamı Hatice Gamze Kuran, Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan da izledi.

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        Marmaris Belediyesi Futbol Spor Kulübü Başkanı Erdem Karaosmanoğlu, ligin ilk haftasında iyi oynadıklarını, sahadan galibiyetle ayrılacak bir fubol ortaya koyduklarını kaydetti.

        Çal Belediyespor ligin 2. haftasını bay olarak geçecek. Marmaris Belediyesi Futbol Spor Kulübü ise Konya temsilcisi 1955 Seydişehir Alüminyum SK'yı ağırlayacak.

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