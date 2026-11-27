Denizli Büyükşehir Belediyesi, "Bereketli Sürüler Projesi" kapsamında damızlık küçükbaş hayvan desteği sağladığı 309 kadın üreticiye verdiği yem sözünü tuttu. İlçelerde gerçekleştirilen dağıtımlarla, üreticilere hayvan başına birer çuval arpa flake yem ulaştırıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, yerel ekonomiyi canlandırmak ve kırsal kalkınmayı güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği tarım ve hayvancılık desteklerine devam ediyor. Daha önce "Bereketli Sürüler Projesi" kapsamında hayvancılığa yeni adım atan kadın üreticilere 2 dişi koyun ve 1 damızlık koç desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun dağıtım töreninde verdiği "Hayvan başına 1 çuval yem" sözünü yerine getirdi.

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Kırsalda kadın emeğiyle sürdürülebilir üretim

Artan maliyetler karşısında üreticinin yükünü hafifletmeyi ve hayvancılıkta verimliliği artırmayı hedefleyen proje kapsamında hazırlanan yüksek besin değerine sahip arpa flake yemler, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından hak sahibi kadın üreticilere teslim edildi. Toplam 309 kadın üreticiyi kapsayan destek programı çerçevesinde; Tavas, Beyağaç, Kale, Çameli, Acıpayam ve Serinhisar ilçelerindeki üreticilere hayvan başına birer çuval olmak üzere ilk etap yem dağıtımı gerçekleştirildi. Üç etap halinde planlanan dağıtımlar, Aralık ayının ilk haftasında tüm ilçelerde tamamlanmış olacak.

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"Üreticinin emeği, Denizli’mizin geleceğidir"

Sosyal belediyecilik anlayışıyla şehrin kaynaklarını üreten ve alın teri döken vatandaşlara aktardıklarını vurgulayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Biz yola çıkarken ‘Bu şehirde üretenin yolu açık, başı dik olacak; üreten kazanacak’ demiştik. ‘Bereketli Sürüler Projemiz’ ile hayvancılığa adım atan kadın üreticilerimize verdiğimiz yem sözümüzü bugün yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu şehirde üretene, emek verene, toprağına sahip çıkana biz de sahip çıkacağız. Kadın üreticilerimizin emeğini desteklemeye, üretimin devamlılığına katkı sunmaya ve kırsal kalkınmayı güçlendirmeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki üreticinin emeği, Denizli’mizin geleceğidir" dedi.