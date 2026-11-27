– Denizli’nin Babadağ ilçesi genelinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkan Vekili Sait Çınar, "Babadağ’ımız için çalışmalarımız aralıksız sürüyor" dedi.

Babadağ Belediyesi tarafından ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yürütülen üst yapı çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Belediye Başkan Vekili Sait Çınar, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ilçenin farklı noktalarında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Babadağ Belediye Başkan Vekili Sait Çınar, "Babadağ’ımız için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Babadağ’ımızın her mahallesine hizmet ulaştırmak, ihtiyaçlara çözüm üretmek ve ilçemiz için değer katacak çalışmaları hayata geçirmek adına çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Babadağ için çalışıyor, Babadağ için üretiyoruz" dedi.