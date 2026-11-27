Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerine iadei ziyarette bulundu. Görüşmede, Denizli sanayisinin gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar, bölgenin öncelikleri ve kurumlar arası iş birliği imkanları ele alındı.

Denizli OSB’yi ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nu; Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Fuat Özel, Yönetim Kurulu Üyeleri Cemalcan Sirkeci, İbrahim Onur Yıldırım, Sevde Şensöz Çelik ve Orhan Tahtalı ile Bölge Müdürü Ahmet Taş karşıladı.

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Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, Denizli’nin ekonomik ve sanayi potansiyelinin daha ileri noktalara taşınmasında kurumlar arası koordinasyonun ve ortak hareket etme kültürünün önemine dikkat çekti. Bölgede yürütülen altyapı, çevre, enerji ve teknoloji odaklı yatırımlar hakkında bilgi veren Selim Yaymanoğlu, sanayinin değişen ihtiyaçlarına cevap veren, sürdürülebilir ve rekabetçi bir üretim altyapısı oluşturmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek şunları söyledi:

"Denizli Organize Sanayi Bölgemiz, üretim, istihdam ve ihracat kapasitesiyle şehrimizin ekonomik kalkınmasında stratejik bir rol üstleniyor. Yönetim Kurulumuzun öncülüğünde hayata geçirdiğimiz yatırımlarla Bölgemizin mevcut gücünü daha da ileriye taşımayı, sanayicilerimize çağın gerekliliklerine uygun, güçlü ve sürdürülebilir bir üretim altyapısı sunmayı hedefliyoruz. Bu hedeflere ulaşmada yerel yönetimlerimizle kuracağımız güçlü iletişim ve iş birlikleri son derece kıymetli. Denizli Büyükşehir Belediyemizle şehrimizin ortak menfaatleri doğrultusunda geliştirilecek her türlü çalışmaya katkı sunmaya hazırız. Denizli’nin üretim gücünü, yatırım potansiyelini ve gelişim vizyonunu ortak akılla daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum."

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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise Denizli OSB Başkanı Selim Yaymanoğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerine görevlerinde başarılar dileyerek, Denizli’nin sanayi ve üretim gücünün kent ekonomisi açısından taşıdığı değere vurgu yaptı. Büyükşehir Belediyesi olarak kentin kalkınmasına katkı sağlayan kurumlarla diyalog ve iş birliğine önem verdiklerini ifade eden Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Denizli, üretim kültürü, girişimcilik ruhu ve güçlü sanayi altyapısıyla ülkemizin önemli ekonomik merkezlerinden biridir. Bu potansiyelin korunması ve daha ileriye taşınması için tüm kurumlarımızın ortak hedefler doğrultusunda hareket etmesi büyük önem taşıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak sanayicilerimizin ihtiyaçlarını, şehrimizin gelişim önceliklerini ve hemşehrilerimizin beklentilerini gözeten bir anlayışla çalışıyoruz. Kentimizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sunacak projelerde kurumlarımızla iş birliği içerisinde olmaya, ortak akılla çözüm üretmeye devam edeceğiz. Denizli OSB’nin üretim ve istihdam odaklı çalışmalarını değerli buluyor, yeni dönemde Yönetim Kuruluna başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.