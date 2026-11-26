Hastanede 4 gündür tedavisi süren Neşet Avcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 42 yaşındaki işçi, kazanın 4’üncü gününde hayatını kaybetti.

Olay, Denizli’nin Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir lastikçide çalışan 42 yaşındaki Neşet Avcı, kamyon lastiğini jantından ayırmaya çalıştığı sırada yerinden fırlayan lastiğin çarpması sonucu ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı işçi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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