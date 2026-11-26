Denizli'nin Çivril ilçesinde faaliyet gösteren meyve suyu üretim tesisinin atık sularını kurutma kanalı ve Kufi Deresi'ne bıraktığı iddiası üzerine Çivril Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. İşletme hakkında tutanak tutuldu.

Çivril’in Kızılcasöğüt Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir meyve suyu işleme tesisinin atık sularını kurutma kanalı ve Kufi Deresi’ne bıraktığı iddiası üzerine Çivril belediyesi ekipleri bölgede inceleme yaptı. Son iddialarla birlikte Çivril’de, Menderes Nehri, Işıklı Gölü ve Gökgöl olmak üzere sulak alanlarda yaşanan kirlilik, çevreciler başta olmak üzere İlçe kamuoyu tarafından münakaşa başladı.

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Çivril’de meyve suyu işleme tesislerinin çevreye bıraktığı öne sürülen atık sular yeniden gündeme geldi. Bir tesisin arıtma sistemini yeterli kapasitede çalıştırmadığı ve atık suları tesisin arkasındaki alana bıraktığı yönündeki şikâyetler üzerine Çivril Belediyesi harekete geçti. Kızılcasöğüt Mahallesi’nde bulunan tesise ait alanın çevresinde yapılan incelemelerde atık su bulunduğu tespit edildi. Belediye yönetimine iletilen şikâyetlerin ardından bölgeye giden bazı belediye meclis üyeleri, karşılaştıkları durumu görüntüleyerek kayıt altına aldı.

Çivril Belediye ekipleri tutanak tuttu

Şikâyetlerin ardından Çivril Belediyesi Çevre Temizlik Müdürlüğü ve zabıta ekipleri de bölgede inceleme gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde atık sularla ilgili tutanak düzenlendi. Ekipler tarafından hazırlanan tutanak ile bölgede kaydedilen görüntülerin değerlendirilmek üzere Denizli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne gönderildiği öğrenildi. Gelecek inceleme raporu doğrultusunda ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli işlemlerin yapılacağı belirtildi.

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Kufi Deresi daha önce de gündeme gelmişti

Çivril’de meyve suyu fabrikalarının atık suları nedeniyle yaşanan çevre kirliliği iddiaları yeni değil. 2018 yılında Kızılcasöğüt çevresinde Kufi Çayı'na atık su bırakıldığı, dere yatağındaki toprağın renginin değiştiği yönünde haberler yayımlanmıştı.

2019 yılında da meyve suyu fabrikalarının arıtma tesislerini yeterli kapasitede çalıştırmadığı ve atık suların Kufi Çayı ile kurutma kanallarına ulaştığı iddiaları gündeme gelmişti. O dönemde de bölgede incelemeler yapılması ve çevre kirliliğine karşı önlem alınması çağrıları yapılmıştı.

Kasım 2026'da ise Büyük Menderes Nehri'nin Gökgöl Mahallesinden geçen bölümünde suyun renginin koyulaşması ve balık ölümleri yaşanması çevre kirliliği tartışmalarına neden olmuştu.