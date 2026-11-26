Antalya merkezli bir şirket tarafından 7 yıl önce 1 aylık kullanım için Buldan Belediyesine bedelsiz olarak kiralanan ve bu süreç içerisinde ortadan kaybolan greyder için başlatılan hukuki süreç tamamlandı. Kayıp greyder için belediyenin 4 aracına haciz konulurken, kayıp kepçeyle ilgili sürecinde de sona yaklaştığı belirtildi.

Merkezi Antalya’da olan şirkete ait olan greyder, 1 31 Mart 20219 tarihileri arasında belediye hizmetlerinde kullanılması bedelsiz olarak Buldan Belediyesine kiralandı. Şirketin Antalya’daki araç parkından Buldan ilçesine getirilen greyder, belediye bünyesinde kullanılmaya başlandı. Greyderi kiraya veren şirketin sahibi Ahmet Yüksel, sözleşme dönemi bitince belediyeden greyderi istediğini ancak kendisine dönüş yapılmadığını görünce durumu yargıya taşıdı.

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Tonlarca ağırlığındaki greyderlerin ortadan kaybolmasının ardından başlatılan hukuk mücadelesi 7 yıl boyunca devam etti. Buldan Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen dava sonucunda, belediye hizmetleri bünyesindeyken kaybedilen kepçenin neden olduğu maddi kaybın giderilmesi için Buldan Belediyesine ait 4 araç üzerinde haciz kararı uygulanmasına karar verildi. Davacı şirketin icra masraflarını ödediği, araçların kısa süre içerisinde Buldan Belediyesi otoparkından yediemine çekilmesinin beklendiği öğrenildi. Şirket ile Buldan Belediyesi arasında devam eden ikinci kayıp araç iddiasına konu olan kepçeyle ilgili karar duruşmasının da önümüzdeki Aralık ayında görüleceği ifade edildi.

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Sahip oldukları iş makinelerini ticari faaliyetlerinde değerlendiren bir şirket olduklarını belirten Ali Yüksel, "Buldan Belediyesi ile kullanım ödüncü sözleşmesi imzalayarak, greyderi 1 ay kullanılmak üzere bedelsiz olarak teslim ettik. Buldan Belediyesi sürenin sonunda iş makinesini iade etmedi. Belediye gönderdiğimiz ikinci ihtarnameye, ‘makinenin 28 Mart 2019 tarihinden beri park alanında bulunmadığını ve operatör tarafından şirket yetkilisine teslim edildi’ şeklinde cevap verdi. İş makinesinin belediyenin kullanımındayken kaybolduğu mahkeme kararıyla ortaya çıktı. Kaybolan iş makinesinin iadesi mümkün olmadığından, belediye iş makinesinin bedelini ödemeye mahkum edildi. Ancak belediye yönetimi, mahkemenin kararını bile yerine getirmeyerek, zamanında kendisine yardım etmiş olan bizleri uzun yılardır mağdur etti. Bunun üzerine mahkeme kararı icraya konuldu" dedi.

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Kayıp kepçeyle ilgili süreçte sona yaklaşıldı

Buldan Belediyesi tarafından yıllardır mağdur edildiklerini savunan Yüksel, "Şirket olarak ne kayıp makinesine kavuşabildik ne de onun yerine eşdeğer bir makine alabilecek bedeli elde edebildik. 7 yıldır devam eden hukuki süreç sonunda mahkeme Buldan Belediyesine ait 4 aracın haciz edilmesine karar verdi. Şirket olarak icra masraflarıyla ilgili yükümlülüklerimizi yerine getirdik. Zararımızın daha da büyümemesi için söz konusu araçların Buldan Belediyesi otoparkından alınarak yediemine çekilmesini bekliyoruz. Buldan Belediyesiyle yargı sürecinin devam ettiği kayıp kepçeyle ilgili karar duruşması da Aralık ayında görülecek. Bu davada da kararın bizim lehimize olacağına inanıyoruz" diye konuştu.