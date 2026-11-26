Denizli’nin Tavas ilçesinde kurtların sürüye saldırması sonucu 10 küçükbaş hayvan telef oldu, 5 hayvan kayboldu, 3 hayvan ise yaralandı. Yaklaşık 300 bin lira maddi zarar oluşurken, Denizli Damızlık Koyun Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kadir Özdemir, kurt saldırılarına karşı devlet kontrolünde ve izinli sürek avı yapılması çağrısında bulundu.

Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi’nde hayvancılıkla uğraşan Musa Yolcuoğlu’nun küçükbaş hayvan sürüsüne kurtlar saldırdı. Saldırıda damızlık olarak yetiştirilen genç hayvanlardan 10’u telef olurken, 5 hayvan kayboldu, 3 hayvan da yaralandı. Olay nedeniyle yetiştiricinin yaklaşık 300 bin lira maddi zarara uğradığı belirtildi. Yaşanan saldırı, bölgede hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticileri endişelendirdi. Özellikle kırsal mahallelerde sürülerini otlatan çobanların kurt saldırısı korkusuyla karşı karşıya kaldığına dikkat çekildi.

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"Devlet kontrolünde sürek avına izin verilmeli"

Denizli Damızlık Koyun Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kadir Özdemir, saldırının ardından yaptığı açıklamada Musa Yolcuoğlu’na geçmiş olsun dileklerini ileterek, üreticilerin yaşadığı mağduriyete dikkat çekti. Kurt saldırılarının hayvancılığı tehdit ettiğini belirten Kadir Özdemir, Milli Parklar Genel Müdürlüğüne çağrıda bulundu. Özdemir, kurt popülasyonuna karşı devlet kontrolünde ve gerekli izinler çerçevesinde sürek avına izin verilmesini talep etti. Dağlarda küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin giderek zorlaştığını ifade eden Özdemir, gerekli önlemler alınmadığı takdirde bölgede keçi ve koyun yetiştiriciliğinin büyük zarar göreceğini savundu.

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Çobanların her gün saldırı korkusuyla sürülerini otlattığını vurgulayan Özdemir, üreticilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması için yetkililerin konuya çözüm bulmasını istedi.