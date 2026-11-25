Bolu’da düzenlenen Budokaido Avrupa Şampiyonası’nda tatamiye çıkan Denizlili Milli Sporcu Mehmet Ali Bulut, zorlu rakiplerini geride bırakarak Avrupa İkincisi oldu.

1922 Kasım 2026 tarihlerinde Bolu’da gerçekleşen Budokaido Avrupa Şampiyonası’nda Türk milli takımımız adına +90 Kg.’da tatamiye çıkan Denizlili sporcu Mehmet Ali Bulut, sergilediği üstün performansla dikkat çekti. Zorlu müsabakaların ardından kürsünün ikinci basamağına çıkan Bulut, kazandığı gümüş madalya ile hem Türkiye’ye hem de Denizli’ye gurur yaşattı.

Denizli Sancak Spor Kulübü sporcusu Mehmet Ali Bulut, uluslararası arenadaki istikrarlı yükselişini sürdürdü. Nisan ayında Polonya’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan başarılı sporcu, Bolu’daki Avrupa Şampiyonası’nda elde ettiği ikincilikle başarılarına bir yenisini daha ekledi. Aynı yıl içerisinde hem dünya şampiyonluğu hem de Avrupa ikinciliği kazanan Bulut, kendisi adına tarihi bir sezona imza attı.

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Budokaido branşında Avrupa İkincisi olan Mehmet Ali Bulut’u tebrik eden Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, aynı yıl içerisinde gelen Dünya Şampiyonluğu ve Avrupa İkinciliği’nin önemli bir başarı olduğunu belirtti. Erdoğan, milli sporcuya başarılarının devamını diledi.