Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘İş’te Genç, Kamera İle Harekete Geç, Erasmus+ Gençlik Değişimi Projesi’ kapsamında Türkiye, İspanya, Portekiz ve Macaristan’dan 33 genç Denizli’de bir araya geldi. 2330 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen proje, gençlerin dijital medya becerilerini geliştirmeyi ve kültürlerarası etkileşimlerini artırmayı hedefliyor.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘İş’te Genç, Kamera İle Harekete Geç! Erasmus+ KA152 Gençlik Değişimi Projesi’ başladı. Türkiye, İspanya, Portekiz ve Macaristan’dan toplam 33 genci bir araya getiren proje, 2330 Kasım 2026 tarihleri arasında Denizli’de gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında gençler, dijital medya ve kamera kullanımı alanında düzenlenen eğitim ve atölye çalışmalarına katılıyor. Hayal güçlerini geliştirmelerine, yeni beceriler kazanmalarına ve farklı ülkelerden akranlarıyla deneyim paylaşımında bulunmalarına imkân sağlayan çalışmalarla kültürlerarası iletişimin güçlendirilmesi hedefleniyor.

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Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, proje kapsamında Denizli’de bulunan gençleri ziyaret etti. Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan, gençlerle bir araya gelerek proje süreci ve gerçekleştirilen faaliyetler üzerine sohbet etti.

Gençler Denizli’nin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfedecek

Eğitim ve atölye çalışmalarının yanı sıra kültürel etkinliklere de yer verilen proje kapsamında gençler, perşembe günü UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'yi ziyaret edecek. Bu ziyaretle farklı ülkelerden gelen katılımcıların Denizli'nin tarihi ve doğal zenginliklerini yakından tanımaları ve kültürel deneyimlerini zenginleştirmeleri amaçlanıyor.

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Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje, 30 Kasım 2026 tarihinde sona erecek.