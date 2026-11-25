DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde gürültü ihbarı yapılan eve giden polis ekipleri, Fedai Karagöz'ü (49), elleri iple bağlı olarak ölü buldu. Olayla ilgili Karagöz'ün eşinin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Alparslan Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde polis, gürültü ve boğuşma sesleri ihbarı üzerine adrese gitti. Eve giren polis ekipleri, inşaat ustası Fedai Karagöz'ü elleri bağlı, darbedilmiş ve hareketsiz halde buldu. Polis tarafından sağlık ekibi çağrıldı. Sağlık ekibinin kontrolünde Karagöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Darbedilerek öldürüldüğü belirlenen Karagöz'ün eşi A.K.'nin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli, gözaltına aldı. Karagöz'ün yakınları, gözaltına alınan şüphelilerden birini linç etmek istedi. Polis ekipleri araya girerek engel oldu.

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Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Karagöz'ün cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.