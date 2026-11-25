Tavas Belediyesi, Pamukkale Üniversitesi Tavas Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencilerinin uygulamalı eğitim imkânlarını geliştirmek amacıyla 3 milyon 500 bin TL destek sağlayacak.

Tavas Belediyesi ile Pamukkale Üniversitesi arasında, Tavas Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencilerinin daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi amacıyla önemli bir iş birliği protokolü imzalandı. Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık ve Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör tarafından imzalanan protokol kapsamında, 3 milyon 500 bin TL yatırım bedeliyle modern bir uygulama mutfağı yapılacak.

Proje kapsamında hayata geçirilecek modern mutfakla Aşçılık Programı öğrencilerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri, teorik eğitimlerini uygulamayla pekiştirmeleri ve sektörün ihtiyaçlarına uygun şekilde yetişmeleri hedefleniyor.

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İmza töreninde konuşan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, üniversitenin gelişmesini ve istihdam odaklı bölümlerle büyümesini önemsediklerini belirterek, "Üniversitemizin kapanmasını değil, aksine büyümesini istiyoruz. Ancak bu büyümenin, ihtiyaç duyulan, ülkemize ve bölgemize fayda sağlayacak, mezun olan öğrencilerimizin istihdam sorunu yaşamayacağı bölümlerle gerçekleşmesini arzu ediyoruz. Eczane hizmetleri ve aşçılık bölümleri bu anlamda son derece önemli. Çünkü bunlar mezunlarına mesleki fırsatlar sunan ve istihdam açısından karşılığı olan alanlar. Özellikle aşçılık bölümümüz için mutfağın yapımını üstlenmek de bizim için ayrı bir onur ve mutluluk kaynağı. Biz burada Tavas Belediyesi olarak aslında üniversitemize, öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza bir katkı sunuyoruz. Bu çalışmayı bir hibe olarak değil, halkımıza ve gençlerimize hizmet etmenin bir vesilesi olarak görüyoruz. Bu fırsatı bize sunduğunuz için biz de çok mutluyuz. Bu süreçte emeği geçen başta hocalarımız olmak üzere bütün akademisyenlerimize teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir iş birliği ve diplomasi süreci yürüttüler. Taleplerin iletilmesinden karşılıklı görüşmelerimize, geliş gidişlerden bugün geldiğimiz noktaya kadar gösterdikleri gayret son derece kıymetli. Üniversitemizle aramızdaki bu güçlü bağın çok daha güzel çalışmalara vesile olacağına inanıyorum. Bugün Türkiye’ye, Denizli’ye ve ülkemizin tamamına örnek olabilecek bir iş birliğini hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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Tavas’ın gastronomi mirası müzede yaşatılacak

Başkan Tatık, konuşmasında ilçenin gastronomi kültürünün tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla yeni bir projeyi de gündeme getirdi. Bağlar mevkisinde belediyeye ait taş mimariye sahip restoran ve taş evin gastronomi müzesine dönüştürülmesini istediklerini belirten Başkan Tatık, bu projeyi de üniversitenin Aşçılık Programı ile iş birliği içerisinde hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Gastronomi müzesi projesinin öğrenciler için aynı zamanda uygulamalı eğitim alanı olacağını kaydeden Tatık, "Bağlar mevkisinde bize ait, taş mimariye sahip bir restoranımız, bir taş evimiz bulunuyor. Burada da aşçılık bölümümüzle iş birliği içerisinde bir gastronomi müzesi oluşturmak istiyoruz. Hatta bugün bunun da adını birlikte koyalım arzu ediyorum. Bu alanın bütün tefrişatını ve gerekli düzenlemelerini biz üstleneceğiz. Hocalarımız ve öğrencilerimiz ise burada uygulamalı eğitimlerini gerçekleştirebilecek, yemeklerini yapabilecek ve mesleki becerilerini geliştirebilecekler. Özellikle belirtmek isterim ki burayı kiraya vermeyi ya da başka bir amaçla kullanmayı düşünmüyoruz. Tamamen öğrencilerimizin ve üniversitemizin hizmetine sunmak istiyoruz. Öğrencilerimiz burada özgürce çalışabilsin, üretsin ve öğrensin istiyoruz. Çünkü Tavas’ın gastronomi alanında gerçekten çok köklü ve önemli bir kültürü var. Tavas baklavamız, gövecimiz, pidemiz, yoğurdumuz, kaygana tatlımız ve daha nice yöresel lezzetimiz bulunuyor. Elbette hocalarımız bu değerlerimizi bizden çok daha iyi biliyorlar. Amacımız, Tavas’ın yöresel lezzetlerini, mutfak kültürünü ve gastronomi mirasını bir araya getirerek gelecek nesillere aktarabileceğimiz, aynı zamanda ziyaretçilere de tanıtabileceğimiz güzel bir gastronomi müzesi oluşturmak. Bu projenin hayata geçirilmesinde hocalarımızın bilgi birikimi, deneyimi ve desteği bizim için son derece önemli. Üniversitemizle birlikte hareket ederek hem öğrencilerimize uygulama imkânı sunmak hem de Tavas’ın gastronomi değerlerini tanıtmak istiyoruz" diye konuştu.