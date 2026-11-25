Yeniden seçilerek güven tazeleyen Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan'a yeni dönem için hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Önceki dönem Ekonomi Bakanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci'yi ağırlayan Başkan Erdoğan'ı ziyaret edenler arasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli İl Başkanı ile il yönetimi de yer aldı. DTO'nun yeni dönemi dolayısıyla yapılan hayırlı olsun ziyaretlerinde Başkan Erdoğan konuklarıyla Denizli ekonomisi, sektörlerinin gündemi ve Oda üyelerinin beklentileri ile taleplerini de ele aldı.

Önceki dönem Ekonomi Bakanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci ile yapılan görüşmede, DTO üyelerinin talep ve beklentilerinin yanı sıra Odanın yürüttüğü faaliyetler ile projeler hakkında da ayrıntılı bilgi verildi; destek istendi. DTO Başkanı Erdoğan ve Meclis Başkanı Salih Sarıkaya ile yönetim kurulu üyeleri, Zeybekci'ye ziyareti dolayısıyla teşekkür ettiler. Zeybekci de Denizli için iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini söyleyerek "Sayın Başkanımızı gönülden tebrik ediyor, kendisine ve yönetimine yeni dönemde de başarılar diliyorum. Yeni dönem Denizli'mize ve iş dünyamıza da hayırlı olsun" dedi.

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CHP Denizli İl Başkanı Av. Ayhan Oran, Honaz Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ayaz ve CHP Denizli İl Yönetim Kurulu üyeleri Selami Kaya, Halil Tire ve Serdal Şahil de DTO'yu ziyaret ederek Başkan Erdoğan ile yönetimini tebrik etti. Başkan Erdoğan da ziyaretlerinden dolayı konuk heyete teşekkür etti. İl Başkanı Oran, görüşmeleri ile ilgili olarak "Denizli'miz üzerine verimli ve samimi bir sohbet gerçekleştirdik. Nazik ev sahipliği ve içten misafirperverliği için Sayın Uğur Erdoğan'a teşekkür ediyor, yeni döneminin hayırlı olmasını diliyorum; çalışmalarında başarılar temenni ediyorum" açıklamasında bulundu.

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Denizli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yusuf Möhür de DTO'nun yeni çalışma dönemi dolayısıyla Başkan Erdoğan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Erdoğan'ı ayrıca Denizli Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Mehmet Altuntaş ile Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkanı Selim Kasapoğlu'nun yanı sıra Denizli Nakliyeciler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Feridun Fikri Akyol ile yönetimi de ziyaret etti.

Önceki dönem DTO Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Kocabay ile Denizli Şoförler ve Otomobilciler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Kocabay da Başkan Erdoğan'ı ziyaret ederek tebrik etti. Yeşilay Denizli Şubesi Başkanı Fatih Gün, şube yönetim kurulu üyelerinden Denizli Özel Odak Hastanesi Başhekimi Mesul Müdür Dr. Mahmut Tekin ve Zahide Tekehan, komisyon üyeleri Mahmut Turan ve Enes Saluk ile şube personeli Mehmet Öztürk'ün yer aldığı heyet de DTO'da Başkan Erdoğan'ı ziyaret etti.

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Konut ve iş yeri yapı kooperatifleri ile gayrimenkul müşavirlerinin yer aldığı DTO 13'üncü Meslek Komitesi de Yönetim Kurulu Başkanları Erdoğan'ı ziyaret edip yeniden seçilmesinden dolayı kutladı. Ayrıca Askale İnşaat'ın sahibi Ali Şapma, Saylay İnşaat'ın sahibi Burak Saylay ve DTO 3'üncü Meslek Komitesi Üyesi NMODA İnşaat Mühendislik Mimarlık Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin sahibi Kinyas Bel de Başkan Erdoğan'ı tebrik edenler arasında yer aldı.