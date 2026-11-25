Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan öğretmenlerle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında ilçede görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi. Belediye bünyesinde hizmet veren Yeşil Çal Aile Restoranı Balıkhanesi’nde düzenlenen akşam yemeği programında öğretmenleri ağırlayan Başkan Hakan, eğitimcilerle sohbet ederek Öğretmenler Günü sevincini paylaştı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada öğretmenlerle yakından ilgilenen Başkan Hakan, eğitim camiasının emek ve fedakârlıklarına dikkat çekti. Programla ilgili açıklamada bulunan Başkan Ahmet Hakan, "24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında, Yeşil Çal Aile Restoranı Balıkhanemizde ilçemizde görev yapan kıymetli öğretmenlerimizin katılımıyla akşam yemeği programı gerçekleştirdik. Katılım sağlayan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyor, emekleri ve fedakârlıklarıyla geleceğimizi şekillendiren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz" ifadelerini kullandı.