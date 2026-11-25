– Denizli’nin Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan öğretmenlerle yemekte bir araya geldi.

Babadağ’da 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında ilçede görev yapan öğretmenler için yemek programı düzenlendi. Programa Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral katılarak öğretmenlerle bir araya geldi.

Programda öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayan Başkan Murat Kumral, geleceğin yetişmesinde öğretmenlerin önemli bir rol üstlendiğini belirtti. Kumral, yaptığı açıklamada, "Geleceğimizin mimarı olan, emekleriyle nice nesiller yetiştiren tüm öğretmenlerimize katılımları için teşekkür ediyor; başta Babadağ’ımızdaki öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim camiamızın Öğretmenler Günü’nü bir kez daha kutluyoruz. Emekleriniz, fedakârlığınız ve yetiştirdiğiniz her bir değer için minnettarız. İyi ki varsınız" diye konuştu.