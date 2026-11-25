Vali Yavuz Selim Köşger, şehit Demirhan için yayımladığı taziye mesajında, "Eskişehir'deki helikopter kazasında şehit düşen kahraman askerlerimizden Sarayköylü hemşerimiz Hv. P. Asb. Bşçvş. Volkan Demirhan'a yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Denizlili hemşerilerimize başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin ve Denizli'mizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Şehit Demirhan'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Demirhan'ın yakınları ve komşuları taziye için eve geldi.

Volkan Demirhan'ın (44) Sarayköy ilçesi Turan Mahallesi'ndeki baba evine giden askeri yetkililer ve mülki idare amirleri, baba Cengiz ve anne Bilgi Demirhan'a şehadet haberini iletti.

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