Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, orta refüjdeki onlarca yıllık palmiye ağacını ikiye böldükten sonra iki araca daha çarptı. Motoru yerinden fırlayarak hurda yığınına dönen otomobilin genç sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi İzmir Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 22 yaşındaki Hasan Ali Güzel'in kullandığı 20 B 6025 plakalı otomobil, Bakırlı Kavşağına yaklaştığında henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Genç sürücünün direksiyon hakimiyetini sağlayamadığı otomobil büyük bir hızla savruldu.

REKLAM

Palmiye ikiye bölündü, motoru fırladı

Savrulan otomobil önce orta refüjde bulunan palmiyeye ağacına, daha sonra ise yolda seyir halinde bulunan iki araca daha çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle onlarca yıldır refüjde bulunan palmiye ağacı ortasından ikiye bölünürken, araçlar ve demir bariyerlere çarparak metal yığınına dönen otomobilin motor bloğu da metrelerce ileriye fırladı. Araç parçalarının etrafa saçıldığı Bakırlı Kavşağı'nda adeta savaş alanını andıran görüntüler ortaya çıktı.

Kazada hurdaya dönen otomobilin genç sürücüsü Hasan Ali Güzel ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilen sürücü, tüm çabalara rağmen kurtarılmadı. Hayatın kaybeden sürücünün cenazesi, adli tıp morguna kaldırıldı. Kazanın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.