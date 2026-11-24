Denizli'de ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Hasan Ali Gözel idaresindeki 20 B 6025 plakalı otomobil, İzmir Bulvarı'nda refüjdeki palmiye ağacına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kırılan palmiyenin devrilmesi sonucu yoldan geçen iki araçta maddi hasar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçtan yaralı çıkarılan Gözel, ambulansla kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.
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