Denizli’nin Çameli ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, Çameli Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen tiyatro, müzik dinletisi ve ödül töreniyle coşkuyla kutlandı.

Denizli’nin Çameli ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, Çameli Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen tören ve çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kaymakam Mustafa Çelik ile Belediye Başkanı Cengiz Arslan’ın da katıldığı programda, öğrencilerin tiyatro gösterileri ve müzik dinletisi büyük beğeni toplarken dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Denizli’nin Çameli ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, Çameli Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen anlamlı programla kutlandı. Törene Çameli Kaymakamı Mustafa Çelik, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Türk millî eğitimine hizmet etmiş ve ebediyete intikal etmiş öğretmenler ile şehit öğretmenler anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, öğrenciler tarafından hazırlanan tiyatro ve müzik gösterileriyle devam etti. Müzik Öğretmeni Atakan Metin ve öğrencilerinin sahnelediği müzik dinletisi ise katılımcılardan yoğun alkış aldı.

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Etkinlik kapsamında çeşitli kategorilerde dereceye giren öğrencilere hediyeleri; Çameli Kaymakamı Mustafa Çelik, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve İlçe Emniyet Amiri Bilal Cingör tarafından takdim edildi. Öğretmenlik mesleğinin kutsallığının ve gelecek nesillerin yetişmesindeki hayati rolünün vurgulandığı program, ödül töreninin ardından sona erdi.