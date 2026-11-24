Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Hayalleriniz İçin Gelin Sınavı Konuşalım" seminerinde, öğrenci, veli ve öğretmenlere sınav sürecini daha sağlıklı yönetmelerini sağlayacak bilimsel ve pratik öneriler aktarıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, sınav sürecine hazırlanan öğrenciler, veliler ve öğretmenlere yönelik bilgilendirici bir seminere ev sahipliği yaptı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu'nda gerçekleştirilen programda, sınav maratonundaki gençlerin zihinsel ve psikolojik süreçleri mercek altına alındı. Uzman Klinik Psikolog Cengiz Türkmen'in konuşmacı olarak katıldığı "Hayalleriniz İçin Gelin Sınavı Konuşalım" başlıklı seminerde, sınav kaygısı ve bu kaygıyla baş etme yolları kapsamlı olarak ele alındı. Türkmen; öğrencilerin motivasyonlarını canlı tutmalarına, sınav öncesinde ve sınav anında yaşadıkları stres ile kaygıyı dengelemelerine yardımcı olacak bilimsel ve günlük hayatta uygulanabilir pratik yöntemler paylaştı.

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Aileler ve öğretmenler için öneriler

Seminerde yalnızca öğrencilere değil, bu sürecin en önemli paydaşları olan ailelere ve eğitimcilere de yol gösterici başlıklar yer aldı. Velilerin sınav döneminde çocuklarına nasıl yaklaşmaları gerektiği, evde sağlıklı ve dengeli bir çalışma düzeninin nasıl kurulabileceği ile öğretmenlerin öğrencilerin potansiyellerini ortaya çıkarmaya yönelik pedagojik yaklaşımlar detaylı olarak değerlendirildi.