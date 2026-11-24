Denizli’nin Çivril ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen çeşitli etkinliklerla kutlandı.

Öğretmenler Günü kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Mehmet Gök ve öğretmenler, Kaymakam Fatih Cıdıroğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyarette Kaymakam Cıdıroğlu, İlçe Millî Eğitim Müdürü ve öğretmenlerin gününü kutladı ve eğitim camiasına çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaret ve çelenk sunma töreninin ardından etkinlikler, Şevkiye Özel Fen Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen programla sürdü. Programa Çivril Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Şefika Çağla Kunt, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Furkan Sünbül, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Okay Cansu, İlçe Emniyet Müdürü Umut Taş, İlçe Millî Eğitim Müdürü Dr. Mehmet Gök ve İlçe Müftüsü Erkan Önder’in yanı sıra öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

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Şevkiye Özel Fen Lisesi’nde gerçekleştirilen programda öğretmenlik mesleğinin toplumun geleceğinin şekillenmesindeki önemi vurgulandı. Gelecek nesilleri yetiştiren öğretmenlerin emek, sabır ve fedakârlık gerektiren görevlerine dikkat çekildi.

Kaymakam Fatih Cıdıroğlu, büyük bir özveriyle görev yapan ve geleceğin teminatı çocukları yetiştiren tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak başarı dileklerini iletti.