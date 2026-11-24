Denizli'de yasa dışı bahis operasyonunda 3 milyar TL'lik işlem yapan 5 şüpheli yakalandı
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, 8 şüpheliyle bağlantılı yaklaşık 3 milyar TL işlem hacmi tespit edildi. 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, 8 şüpheliyle bağlantılı yaklaşık 3 milyar TL işlem hacmi tespit edildi. 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma çerçevesinde yapılan incelemelerde, 8 şüphelinin yasadışı bahisten yaklaşık 3 milyar TL hacmi bulunduğu belirlendi.
Şüphelilerden birinin ceza infaz kurumunda bulunduğu, bir diğer şüpheli hakkında ise yakalama kararı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine diğer 6 şüpheliye yönelik 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında yakalama çalışması yürütülen 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
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