Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, 8 şüpheliyle bağlantılı yaklaşık 3 milyar TL işlem hacmi tespit edildi. 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma çerçevesinde yapılan incelemelerde, 8 şüphelinin yasadışı bahisten yaklaşık 3 milyar TL hacmi bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerden birinin ceza infaz kurumunda bulunduğu, bir diğer şüpheli hakkında ise yakalama kararı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine diğer 6 şüpheliye yönelik 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında yakalama çalışması yürütülen 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.