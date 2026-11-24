Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin doğal kaynaklarını katma değerli üretime dönüştürecek yeni bir yatırıma imza atıyor. Büyükşehir Belediyesinin iştiraki Enerji A.Ş. tarafından Çivril’in Gümüşsu Mahallesi’nde kurulacak Denizli’nin ilk su fabrikası için hazırlıklar hız kazandı. Yaklaşık 7 bin metrekarelik alanda hayata geçirilecek tesisin, 2027 yılında üretime başlaması hedefleniyor.

Uzun yıllardır ekonomik olarak değerlendirilemeyen Kocaakar su kaynağı, Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin girişimiyle üretime kazandırılıyor. Kaynak üzerinde gerçekleştirilen analizler sonucunda suyun kalsiyum ve magnezyum bakımından zengin bir mineral içeriğine sahip olduğu belirlenirken, çalışmaların ardından ruhsatlandırma süreci başlatıldı.

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Yatırımın teknik altyapısı hazırlanıyor

Bölgenin coğrafi özellikleri, ulaşım imkanları ve lojistik avantajları dikkate alınarak Gümüşsu Mahallesi Gönen Kırı mevkiinde belirlenen yaklaşık 7 bin metrekarelik yatırım alanı, Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 100 iştiraki olan Enerji A.Ş. tarafından satın alındı. Aplikasyon ve zemin etüt çalışmalarının tamamlandığı sahada, projelendirme ve inşaat izinlerine ilişkin hazırlıklar sürdürülüyor.

İleri teknolojiyle modern üretim

İleri teknolojiye sahip makine ve ekipmanlarla donatılması planlanan tesiste, suyun kaynaktan şişelemeye kadar tüm üretim aşamaları modern laboratuvar ve kalite kontrol altyapısıyla güvence altına alınacak. Gıda güvenliği, üretim verimliliği ve kalite standartlarının ön planda tutulacağı tesisle, Denizli’nin doğal su kaynağının katma değerli bir ürüne dönüştürülmesi amaçlanıyor.

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Yerel kalkınmaya yeni bir yatırım

Denizli’nin üretim altyapısını çeşitlendirecek yatırımın, Çivril başta olmak üzere bölge ekonomisine katkı sağlaması, yeni istihdam imkanları oluşturması ve yerel kalkınmayı desteklemesi bekleniyor. Denizli’nin doğal zenginliklerini üretim, istihdam ve ekonomik değere dönüştürme vizyonunun somut adımlarından biri olan su fabrikasının 2027 yılında faaliyete geçmesi hedefleniyor.