Denizli’ye uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleştiren zehir taciri narkotik timlerinin operasyonuyla yakalandı. Operasyon kapsamında 8 bin 130 uyuşturucu hap, 2 kilo 100 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri farklı bir ilden kente uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleştireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Narkotik timleri kente uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleştirecek şüpheli şahsı fiziki ve teknik takibe aldı. Daha sonra düzenlenen operasyonla 1 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 8 bin 130 adet sentetik ecza hap ve 2 kilo 100 gram skunk maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zehir taciri "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.