Denizli’nin Honaz ilçesinde bulunan Lalabağları mevkiindeki Milli Park sahasında gece 23.00 sıralarında örtü yangını çıktı. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye 4 arazöz, Honaz Belediyesine ait 1 araç, Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 23 işçi ve 5 teknik personel sevk edildi. Ekiplerin hızlı ve yoğun müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı. Yangının yayılmasının önüne geçilirken, bölgede yaklaşık 500 metrekarelik alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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