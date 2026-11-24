Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü hafta etkinlikleri kapsamında Bereketli İmam Hatip Ortaokulu ile Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin katılımıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

Program kapsamında vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin kabirleri ziyaret edilerek dualar okundu. Ardından ebediyete irtihal eden öğretmenlerin kabirleri ziyaret edilerek meslek hayatları boyunca bıraktıkları izler ve eğitim camiasına sundukları emekler saygı ve minnetle yâd edildi. Etkinliklerle öğretmenlik mesleğinin taşıdığı değer, fedakârlık ve vefa duygusu bir kez daha hatırlatılırken, başta şehit öğretmenler olmak üzere hayatını kaybeden tüm öğretmenler rahmet, minnet ve saygıyla anıldı.