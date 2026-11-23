AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Acıpayam ilçesine bağlı Dedebağı Mahallesi’nde kurulan pazarı ziyaret etti.

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, il genelinde çalışmalarını sürdürüyor. İlçe ilçe dolaşarak, vatandaşları ziyaret ediyor. Başkan Subaşıoğlu'nun bu kez durağı Acıpayam oldu. Acıpayam ilçesinde Dedebağı Mahallesi'nde kurulan pazaryerini ziyaret etti. Pazar alanında esnafla bir araya gelen Başkan Subaşıoğlu, tezgâhları tek tek dolaşarak esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar diledi.

Pazar esnafıyla sohbet eden Subaşıoğlu, esnafın talep ve görüşlerini dinleyerek vatandaşlarla da bir araya geldi. Ziyaret sırasında samimi görüntüler ortaya çıkarken, Subaşıoğlu esnafla sohbet ederek, vatandaşların da beklentileri hakkında görüş alışverişinde bulundu.