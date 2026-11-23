Tavas'ın Kızılcabölük Mahallesi'nde Pamukkale Sağlık Eğitim Vakfı (PASVAK), Kızılcabölüklüler Vakfı ve Tavas Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilecek aşevi projesinin temeli törenle atıldı. Aşevi, Tavas, Kale ve Beyağaç ilçelerinin en uzak kırsal mahallelerine kadar ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek ulaştıracak.

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Kızılcabölük Mahallesi'nde ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla hayata geçirilecek Kızılcabölük Aşevi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Pamukkale Sağlık Eğitim Vakfı (PASVAK), Kızılcabölüklüler Vakfı ve Tavas Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen proje, bölgedeki sosyal dayanışmaya önemli katkı sağlayacak.

REKLAM

Projenin hayata geçirilmesi için ilk adım, Kızılcabölüklüler Vakfı'na ait atıl durumdaki arsanın PASVAK'a bağışlanmasıyla atıldı. Tavas Belediyesi de bağışlanan arsanın yanında bulunan belediyeye ait araziyi, ilgili kanunlar çerçevesinde vakfa satarak projeye destek verdi. Tamamlandığında hizmete girecek olan aşevi aracılığıyla Tavas, Kale ve Beyağaç ilçelerinin en uzak kırsal mahallelerine kadar ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek ulaştırılması hedefleniyor. Projenin, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan ve yemek ihtiyacını karşılamakta güçlük çeken vatandaşlar için önemli bir sosyal destek olması bekleniyor.

REKLAM

Kızılcabölük Aşevi'nin temel atma törenine Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Beyağaç Belediye Başkanı Sazayi Pütün, PASVAK Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Topuz, Kızılcabölüklüler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Osman Erkli, siyasi parti ilçe başkanları, sosyal dayanışma derneklerinin başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sıcak yemek desteği sunulacaktır"

Temel atma töreninde konuşan PASVAK Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Topuz, projenin hayata geçirilme sürecini anlatarak, "Osman Erkli Başkanımız bize geldi ve Kızılcabölük'te atıl durumda olan arsaları olduğunu ve bu alanın aşevi olarak değerlendirmek istediklerini ifade etti. Bizlerde alanı incelemelerde bulunduk. Arsanın metre karesinin büyüterek daha geniş çaplı hizmet vermeyi düşündük. Hemen yan taraftaki arsanın belediyeye ait olduğunu da gördük. Kadir Tatık Başkanımız ile görüştük ve kendisi, kanunlar çerçevesinde verilen imkânları bizlerle paylaşmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti. Gerekli süreçlerin ardından ihaleye çıktık ve alanı satın aldık. Bugün geldiğimiz noktada, gerçekten örnek olacak bir hizmetin temelini atıyoruz. İnanıyorum ki yarın Tavas'tan sonra başka bölgelerden de vatandaşlarımızbenzer bir hizmet talebiyle gelecekler olanlara önce Kızılcabölük'te hayata geçirdiğimiz bu hizmeti bir görün, ardından birlikte değerlendirelim diyeceğiz. Burada hayata geçirilecek hizmet yalnızca Kızılcabölük'e değil, Kaledavaz bölgesine yönelik önemli bir sosyal hizmet olacaktır. Burada hazırlanacak yemekler, araçlarımız vasıtasıyla tıpkı diğer merkezlerimizde olduğu gibi ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın adreslerine ulaştırılacaktır. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sıcak yemek desteği sunulacaktır" ifadelerini kullandı.

REKLAM

"Karınca kararınca herkes destek olsun"

Binanın hızlıca bitirilip, ihtiyaç sahibi kişilerin biran önce sıcak yemeğe ulaşması içi vatandaşlardan destek isteyen Kızılcabölüklüler Vakfı Başkanı Osman Erkli, "Eskiden yurt olarak kullandığımız atıl durumdaki arsamızı PASVAK ile birleştirelim, burada bir aşevi olsun düşüncesiyle PASVAK yönetimiyle görüştük. Bülent beyler, vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşmak için hemen binanın 2 katını yıkalım alt katını aşevi yapalım diye düşündüler. Ama maalesef bina çürük çıktı. Sonra aşevi yapmak kaydıyla protokol yaptık. Ben de arkamda yönetimim ve hayırseverlerimin desteğinin olacağını bildiğim için hocam biz bu projeye elimizden kolumuzu gerekirse bedenimizi koyarız dedik, imza attık. Tüm Kızılcabölüklü hemşehrilerimiz destek oldu. Bugüne kadar geldik. Gerçekten çok mutluyum. Şimdi artık daha çok destek zamanı. Arkadaşlar karınca kararınca herkes destek olsun. Bir an önce binamız bitsin. Beyağaç'ın köylerine, Kale'ni köylerine, Tavas'ın köylerine sıcak yemek ihtiyacı olan vatandaşlarımıza biran önce yemekleri ulaşsın. O insanların duaları bize bu dünyada yettiği gibi öbür dünyada da yardımcı olacaktır" diye konuştu.

REKLAM

"Tavas Belediyesi olarak hayır ilerinin destekçisiyiz"

Tavas'ta yapılacak tüm hayır işlerinde gururla yer alacaklarını ifade eden Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "Hakikaten bu projenin bir parçası olmak bizim için çok büyük bir onur ve gurur. Ülkemizin son zamanlarda yaşadığı bu gerginlik ortamında Kızılcabölük'te, Tavas'ta, Beyağaç'ta, Kale'de ve Denizli'de bir arada olmayı, birlik ve beraberliğimizi korumayı başarmış bir toplumuz. Bir gün Osman Erkli başkanım ve hocamız ziyaretime geldiler. Bana böyle bir hayallerinin ve projelerinin olduğunu, Tavas Belediyesi'ne ait bir alanın da bu projenin yanında bulunduğunu belirterek, "Başkanım, burayı bize tahsis eder misiniz?" diye sordular. Benim kendilerine verdiğim cevap çok netti ‘Hayaliniz hayır yapmaksa, kanunlar çerçevesinde elbette destek veririz.' Şunu özellikle belirtmek isterim ki Tavas Belediyesi olarak bizler de hayır yapan, hayra destek olan ve vatandaşlarımıza hizmet eden en büyük kurumların başında geliyoruz. Böyle anlamlı bir projenin içerisinde yer almaktan, bu hayra ortak olmaktan büyük mutluluk duyduk. Tavas Belediye Başkanı olarak ve Tavaslı bütün paydaşlarımız adına bu projenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Konuşmalarımızda Kızılcabölük'ten, Tavas'tan bahsettik. Aslında biz hepimiz kocaman, büyük bir aileyiz. Birlikte olduğumuzda, dayanışma içerisinde hareket ettiğimizde aşamayacağımız hiçbir engel yok. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, "Fitneler karanlık bir gece gibi çökmeden hayırlı işlerde acele edin." buyuruyor. İşte bizler de bu anlayışla hayırlı bir işe bir an önce başlamalı, yardımlarımızı ve desteklerimizi artırmalıyız. Ancak şunu da unutmamalıyız: Burada temel attık, inşaatı tamamladık ve görevimizi bitirdik diyemeyiz. Bu hayrı yaşatmak ve sürdürülebilir kılmak zorundayız. Diyelim ki inşaatımızı tamamladık ve projemizi hayata geçirdik. Asıl sorumluluğumuz bundan sonra başlayacak. Çünkü bu kurumun kapısından girecek her ihtiyaç sahibine ulaşmak, her ihtiyaç sahibi aileye destek olmak ve yardımlarımızı kesintisiz şekilde sürdürebilmek için hayır faaliyetlerimizin devam etmesi gerekiyor. Bu hizmetin sürdürülebilir olması en büyük hedefimiz olmalı. Tavas'ta, Kale'de, Beyağaç'ta ve bölgemizde ihtiyaç sahibi tek bir aile kalmayana kadar bu dayanışmayı sürdürmeliyiz. İnşallah bir gün toplumumuzun refah seviyesinin yükseldiği, gelir düzeyinin arttığı ve ihtiyaç sahiplerinin giderek azaldığı günleri de görürüz. Ancak o gün gelene kadar her ihtiyaç sahibi aileye sıcak bir aş ulaştırabilecek, onların ihtiyaçlarına cevap verebilecek güçlü ve kalıcı bir kurumumuz olmalı. Bunu da ancak sizlerin, hayırseverlerimizin ve yardımseverlerimizin desteğiyle başarabiliriz. Biz Tavas Belediyesi olarak bu projeye kardeş kent anlayışıyla ortak olduk. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerimize düşen bütün sorumlulukları eksiksiz ve titizlikle yerine getireceğimizin sözünü, Tavas Belediye Başkanı olarak huzurlarınızda veriyorum" dedi.