Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla belediye bünyesindeki farklı eğitim birimlerinde görev yapan öğretmenlerle kahvaltı programında bir araya geldi. Eğitimcilerin özverili çalışmalarına teşekkür eden Başkan Çavuşoğlu, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, aydınlık nesiller yetiştiren tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında kurum bünyesinde hizmet veren eğitim kadrosunu özel bir etkinlikte buluşturdu. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen kahvaltı programına; Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve eşi Nilgün Çavuşoğlu’nun yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş, Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt, daire başkanları ve belediyenin farklı birimlerinde görev yapan toplam 300’ün üzerinde öğretmen katıldı.

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Büyükşehir’in eğitim kadrosu bir araya geldi

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada; Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Engelsiz Yaşam Merkezi, Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Konservatuvar, Halk Dansları Topluluğu ve Denizli Bilim Merkezi bünyesinde görev alan eğitmenler yer aldı. Kentin sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif gelişimine katkı sunan eğitmenler, yoğun çalışma temposunun ardından düzenlenen bu özel organizasyonda bir araya gelerek meslektaşlarıyla sohbet etme imkanı buldu.

"Geleceğimizi inşa eden tüm öğretmenlerimize minnettarız"

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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, eğitimcilerin toplumun geleceğini şekillendiren en temel yapı taşı olduğuna vurgu yaptı. Belediyenin sunduğu eğitim, sanat, bilim ve sosyal destek hizmetlerinin arkasındaki en büyük gücün öğretmenlerin emeği olduğunu belirten Başkan Çavuşoğlu, "Çocuklarımızın, gençlerimizin ve özel ihtiyaçlı bireylerimizin hayatına dokunan, onları geleceğe hazırlayan siz değerli öğretmenlerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu şehirde bir fazla çocuğa, bir fazla kadına, bir fazla engelli vatandaşımıza dokunabildiğimizde işimizi hakkıyla yapmış oluyoruz. Sokakta gördüğümüz bir kadının, yolda karşılaştığımız bir çocuğun ya da elimizi uzatacağımız bir insanın hayatına dokunduğumuzda onun geleceğini değiştiriyoruz. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Öğretmenler; yeni nesil sizin eseriniz olacaktır’ sözünden aldığımız ilhamla, kentimizde eğitimin ve bilimin ışığını büyütmeye devam ediyoruz. Emekleriniz, sabrınız ve özveriniz için her birinize teşekkür ediyor, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

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Başkan Çavuşoğlu ve eşi Nilgün Çavuşoğlu’nun öğretmenlerle yakından ilgilendiği ve sohbet ettiği program, günün anısına çekilen fotoğraflarla sona erdi.