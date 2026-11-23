Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü İllerarası Kick Boks Şampiyonasında 3 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 11 madalya kazanan Çal'ın kızları, elde ettikleri başarıyla hem ilçelerine gurur yaşattı hem de kadına yönelik şiddete karşı anlamlı bir farkındalık oluşturdu.

Manisa, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında anlamlı bir spor organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Kick Boks İl Temsilciliği ve Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen İllerarası Kick Boks Şampiyonası, 2122 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi.

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8 ilden yaklaşık 250 sporcu, idareci ve antrenörün katıldığı şampiyonada Çal Belediyespor, 11 kadın sporcusuyla mücadele etti. Rakipleri karşısında başarılı müsabakalar çıkaran Çal'ın kızları, turnuvayı madalyalarla tamamladı. Şampiyonada fire vermeden mücadele eden Çal Belediyesporlu sporcular, 3 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Toplam 11 madalya ve 2 kupayla Manisa'dan dönen sporcular, performanslarıyla büyük alkış aldı. Çal Belediyespor'un 11 sporcusunun tamamının madalya kazanması, kulüp ve ilçe adına ayrı bir gurur kaynağı oldu.

"Kızlarımız bizim gururumuz"

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Çal Belediyespor Kulüp Başkanı Ümit Barış Kuzu, sporcuların başarısından büyük mutluluk duyduklarını belirterek hem kızları kutladı hem de kadına yönelik şiddete karşı güçlü mesajlar verdi. Kuzu, "Öncelikle ringde mücadele ederek emeklerinin karşılığını madalyalarla taçlandıran kızlarımızı, antrenörlerimizi ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Kadına yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi, bahanesi ve kabul edilebilir tarafı yoktur. Kadınların korkmadan yaşayabildiği, özgürce kendilerini ifade edebildiği, eşit haklara sahip olduğu bir toplum hepimizin ortak sorumluluğudur. Kadınlar güçlüdür. Kadınların gücünü gösterebildiği alanlardan biri de spordur. Bizim kızlarımız bugün sadece madalya kazanmadı; azmin, cesaretin, disiplinin ve kadınların her alanda var olma mücadelesinin de simgesi oldu. Şiddete karşı durmak, kadınları desteklemek ve kız çocuklarının sporla, eğitimle, özgüvenle büyümesine katkı sağlamak hepimizin görevidir. Böylesine anlamlı bir organizasyonda 11 sporcumuzla 11 madalya ve 2 kupa kazanarak bizlere büyük gurur yaşatan takımımızı yürekten kutluyorum. Kızlarımız bizim gururumuz. Başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" diye konuştu.

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Çal Belediyesporlu kadın sporcular, kazandıkları madalyalarla yalnızca sportif başarı elde etmekle kalmadı. Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmayı amaçlayan organizasyonda, kadınların azim, cesaret ve kararlılıkla her alanda başarılı olabileceğini de gösterdi.