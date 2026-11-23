Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Dodurga Mahallesi’nde bu yıl beşincisi düzenlenen Tarhana Festivali, yöresel lezzetleri, Yörük kültürünü ve dayanışma ruhunu bir araya getirdi. İki günde yaklaşık 20 bin kişinin ziyaret ettiği festivalde, 10 bin kişilik tarhana çorbası ve 10 bin kişilik keşkek kazanları kaynadı.

Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Dodurga Mahallesi, geleneksel lezzetlerini ve köklü Yörük kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlenen 5. Tarhana Festivali’nde adeta bayram yerine döndü. Dodurga Mahalle Muhtarlığı öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyon, çevre ilçe ve mahallelerden gelen binlerce kişiyi buluşturdu. Festivalin en dikkat çeken bölümü ise dev kazanlarda hazırlanan yöresel ikramlar oldu. Geleneksel tarifle 8 ayrı kazanda pişirilen 10 bin kişilik meşhur Dodurga tarhana çorbası, Dodurga Kapalı Pazaryerinde kurulan iki ayrı dağıtım noktasında vatandaşlara sunuldu.

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Yaklaşık 10 kişilik ekibin görev aldığı dağıtımda, misafirlere 9 dev bakır kazanda hazırlanan 10 bin kişilik keşkek de ikram edildi. Geleneksel tatların buluştuğu festivalde Dodurga’nın yöresel mutfak kültürü ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Festivale Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım, AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Denizli Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü İbrahim Kasal, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Dodurga iki günde 20 bin misafiri ağırladı

Dodurga Mahalle Muhtarı Ali Ercan Dağdaş ise beş yıldır tarhananın tanıtımı için çalıştıklarını belirterek, amaçlarının Dodurga’nın meşhur tarhanasını daha geniş kitlelere ulaştırmak olduğunu kaydetti. Dağdaş, "Dodurga tarhanasını insandan insana, ilden ile ulaştırmak istedik. Beş yıldır tanıtım için uğraşıyoruz. Her şeyi Dodurga için yapıyoruz. Uzaktan yakından mahallemize gelen herkese teşekkür ediyorum. Kadim geleneğimizin vazgeçilmezi tarhanadır" dedi.

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"Dodurga tarhanası coğrafi işaret almalı"

Festivale katılan Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım, organizasyonda gördüğü birlik ve beraberlik tablosundan etkilendiğini ifade etti. Dodurga’daki stantları ziyaret ettiğini belirten Marım, mahalle sakinlerinin kendi kültürlerine sahip çıkmasının örnek teşkil ettiğini söyledi. Tarhananın Türk mutfağındaki önemine dikkat çeken Marım, Dodurga tarhanasının daha geniş kitlelerce tanınması gerektiğini ve coğrafi işaret almasının önemli olduğunu, festival yapmak isteyenlerin önce gelip Dodurga da tarhana festivalini görmesi gerektiğini vurguladı. Denizli Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü İbrahim Kasal da kendisinin Dodurgalı olduğunu belirterek tarhananın bölgenin öz kültürünü yansıttığını söyledi. Kasal, düzenlenen festivallerle bu lezzetin tanıtımında önemli mesafe kat edildiğini ve gelecek yıllarda daha fazla insana ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.

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Kaftan 15 bin, koç 67 bin liraya satıldı

Festival yalnızca yöresel lezzetleriyle değil, dayanışma örnekleriyle de dikkat çekti. Dernek yararına hazırlanan bir kaftan açık artırmaya çıkarıldı. Ekrem Çelik, kaftanı 15 bin liraya satın alırken elde edilen gelir derneğe bağışlandı. Derneğe gelir sağlamak amacıyla bağışlanan koç ise İsmail Dana tarafından 67 bin liraya satın alındı. Böylece iki açık artırmada toplam 82 bin liralık gelir elde edilerek derneğe destek sağlandı.

Yörük kültürü sahneye taşındı

Festival kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşüne Yörük dernekleri de katıldı. Renkli görüntülere sahne olan yürüyüşte geleneksel kıyafetler ve Yörük kültürünün izleri ön plana çıktı. Etkinliklerde sanatçı Esat Göçmez, Serikli İkizler olarak tanınan Abdullah ve Yaşar Çakmak ile Yörük Kızı Meliha sahne aldı. Yöresel ezgiler eşliğinde bir araya gelen vatandaşlar, geleneksel oyunlarla festival coşkusunu doyasıya yaşadı.