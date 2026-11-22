Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, tutuklanan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ı cezaevinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde basın açıklaması yapan Günaydın, muhalefet belediyelerine yönelik operasyonları eleştirerek, "Biz buna adalet demiyoruz! Biz buna, milletin sandıkta ortaya koyduğu iradeyi, yargı eliyle etkisizleştirme çabası diyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, tutuklanan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ı cezaevinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Günaydın, Şeniz Doğan'ın ailesinden ve Denizlili hemşehrilerinden ayrı kalmasına dikkat çekerek yaşanan süreci eleştirdi.

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Günaydın, açıklamasında, "Bugün Merkezefendi Belediye Başkanımızı cezaevinde ziyaret ettik. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Bir belediye başkanını cezaevinde ziyaret ediyoruz! Ne kadar acı, ne kadar ağır bir tablo, öyle değil mi? Denizli'nin en sevilen, en tanınan ve en çok değer gören siyasetçilerinden biri olan sevgili Şeniz Doğan arkadaşımız, eşiyle birlikte cezaevinde. 14 yaşındaki oğlu annesine hasret. Kanser hastası anne kızının şefkatine, sevgisine hasret. Bir anne, evladından uzak, belediye başkanı, halkından ve özgürlüğünden uzak, dört duvar arasında. Şimdi bazıları çıkıp diyebilir ki, ne var bunda, Türkiye bir hukuk devletidir. Soruşturmalar yapılır, kovuşturmalar yürütülür. Bir suç varsa elbette adalet gereğini yapar." Türkiye'de yaklaşık 1400 belediye var. Bu belediyelerin önemli bir bölümü iktidar partisi dışındaki partiler tarafından yönetiliyor. Peki soruyorum, başka partili belediyelere yönelik, sabaha karşı yapılan bu operasyonların benzerlerini ne sıklıkla görüyoruz? Eğer muhalefet belediyelerine yönelik operasyonların, iktidar partilerinin belediyelerine yönelik uygulamalarla arasında bu kadar büyük bir fark varsa, bunun adaletin eşit uygulanması olduğunu kim, nasıl anlatabilir? Biz buna adalet demiyoruz! Biz buna, milletin sandıkta ortaya koyduğu iradeyi, yargı eliyle etkisizleştirme çabası diyoruz. Milletin vermediği yetkiyi, milletin iradesini hedef alan uygulamalarla elde etmeye çalışma gayreti diyoruz. Buradan açıkça ifade ediyorum: Şeniz Doğan, bütün bu yaşananlara rağmen onurundan, duruşundan ve mücadelesinden taviz vermemiştir. Bugün eşiyle birlikte cezaevinde olabilir. Ama onun yüreği, 14 yaşındaki evladının yanında; hasta kızının yanında, kendisine güvenen Denizlili hemşehrilerinin yanındadır. İnanıyorum ki çok uzak olmayan bir gelecekte Şeniz Doğan, evlatlarıyla kucaklaşacak, eşiyle yeniden özgürlüğüne kavuşacak ve Denizli sokaklarında hemşehrileriyle birlikte başı dik, onurlu bir şekilde yürüyecektir. Ve bu süreçte yaşananların, alınan kararların, yapılan uygulamaların hesabı da hukuk ve demokrasi önünde elbette sorgulanacaktır. Çünkü hiçbir güç millet iradesinden büyük değildir. Şunu herkes bilsin: Denizli'nin iradesine de demokrasiye de sahip çıkmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.