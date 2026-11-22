Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Çivril Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Çatlar Mahallesi’nde belirlenen adrese operasyon gerçekleştirdi. Adreste yapılan aramalarda 190 gram esrar, 35 adet sentetik ecza hapı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda İ.K. isimli şüpheli gözaltına alındı.

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