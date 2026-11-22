Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Dodurga Mahallesi’nde 5. Tarhana Festivali coşkusu sürüyor. Festivalin ikinci gününde 100 kilogram toz tarhanadan 8 kazanda hazırlanan 10 bin kişilik meşhur Dodurga tarhana çorbası, 10 kişilik ekiple ziyaretçilere ikram edilecek.

Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Dodurga Mahallesi, 5. Tarhana Festivali kapsamında binlerce misafiri ağırlamaya hazırlanıyor. Dodurga Mahalle Muhtarlığı ve Dodurgalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DOYDER) öncülüğünde düzenlenen festivalde, geleneksel lezzetler için günlerdir sürdürülen hazırlıklar tamamlandı. Festivalin en önemli ikramı olan meşhur Dodurga tarhana çorbası, yörenin usta aşçısı Halil Ünlü ve ekibi tarafından hazırlandı. Tam 100 kilogram toz tarhana kullanılarak 8 büyük kazanda 10 bin kişilik çorba pişirildi. Tarhana çorbasının lezzetini artırmak için 5 kilogram açı biber, 10 kilogram Dodurga sarımsağı ve çeşitli baharatlar kullanıldı. Geleneksel tarifle hazırlanan çorba, Dodurga Kapalı Pazar Yeri'nde kurulacak iki ayrı dağıtım noktasından 10 kişilik ekiple vatandaşlara ikram edilecek. Ekipte ayrıca yemek masaları ve sandalyelerin temizliğiyle ilgilenecek görevliler de bulunacak. Dodurga'daki festival hazırlıkları yalnızca tarhana çorbasıyla sınırlı kalmadı. Misafirlere ikram edilmek üzere 130 kilogram buğday kullanılarak 9 dev bakır kazanda 10 bin kişilik keşkek de hazırlandı. Bölgenin sevilen geleneksel lezzetlerinden bol tereyağlı hamur için de hazırlık yapıldı. 50 kilogram un ve 100 litre su kullanılarak hazırlanan hamur, bol tereyağıyla birlikte festival ziyaretçilerine tadımlık olarak sunulacak.

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Muhtar Dağdaş ve Başkan Şan'dan aşçı ekibine ziyaret

Dodurga Mahalle Muhtarı Ali Ercan Dağdaş, dernek yönetim kurulu üyeleriyle birlikte aşçı Halil Ünlü ve ekibini ziyaret etti. Dev kazanlarda sürdürülen hazırlıkları yerinde inceleyen Dağdaş, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Festivalin ikinci gününde mahalle sakinlerinin açtığı stantlarda yöresel ürünlerin satışı devam edecek. Dodurga'nın geleneksel lezzetleri ve el emeği ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, yerel sanatçılar da sahne alarak festival coşkusuna renk katacak. Birlik, beraberlik ve dayanışmanın ön plana çıktığı 5. Dodurga Tarhana Festivali'nde 10 bin kişilik tarhana çorbası ikramı ve diğer etkinlikler akşam saatlerine kadar devam edecek.