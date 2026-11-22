Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında 23 Temmuz 2025'te şehit düşen Beyağaçlı orman işçisi Hilmi Şahin'in adı, memleketinde bir okulda ölümsüzleştirildi. Okulun adı Hilmi Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak değiştirildi.

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde, vatanı ve milleti için görev yaparken hayatını kaybeden orman şehidi Hilmi Şahin'in hatırasını yaşatacak anlamlı bir adım atıldı. Şehidin adı, eğitim gördükleri okulda geleceğin nesillerine emanet edildi.

Kaymakamlığın teklifi ve girişimleri, Millî Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının onayları sonucunda okulun adı Hilmi Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak değiştirildi. Bu anlamlı kararın ardından okulda anma ve isim verme programı düzenlendi. Programa Beyağaç Kaymakamı Servet Haydari, Belediye Başkanı Sezayi Pütün, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Dualar eşliğinde gerçekleştirilen törende şehit Hilmi Şahin rahmet, minnet ve saygıyla anıldı.

REKLAM

Törende konuşan Beyağaç Kaymakamı Servet Haydari, "Genç yaşında hayatını kaybeden Hilmi Şahin'in adı artık memleketindeki okulda yaşayacak. Sınıflarda okunan derslerde, koridorlarda yankılanan öğrenci seslerinde ve okulun tabelasında şehidimizin hatırası yaşatılacak. Beyağaç'ta gerçekleştirilen bu anlamlı kararla Hilmi Şahin'in adı yalnızca bir okulun tabelasına değil, gelecek nesillerin yüreğine de yazıldı. Aziz şehidimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Şehit Hilmi Şahin'in adı ve hatırası, bundan böyle okulda yetişecek nesillerin hafızasında ve Beyağaçlıların gönlünde yaşamaya devam edecek" dedi.

REKLAM

Görev başında şehit düştü

Beyağaçlı orman işçisi Hilmi Şahin, 24 Temmuz 2025 tarihinde Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan ve Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınına müdahale ederken şehit olmuştu. Yangında 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsü olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetmişti.