Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, Honaz ilçesinde meydana gelen yangında evi ve eşyaları zarar gören Aslan ailesine temel yaşam malzemesi ve eşya desteğinde bulundu.

Honaz ilçesine bağlı Aşağıdağdere Mahallesi'nde Ömer Aslan ve ailesinin ikamet ettiği iki katlı konutta, bir süre önce elektrik kaçağı kaynaklı yangın meydana geldi. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda ev kullanılamaz hale gelirken, hanedeki eşyalar da hasar gördü.

Evleri baştan aşağı yenilendi

Olayın ardından aileyle iletişime geçerek ihtiyaç tespiti yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli ekipleri, konutun onarım sürecinin tamamlanmasının ardından aileye yönelik ayni yardım çalışması başlattı. Ekipler tarafından aileye; beyaz eşya, mobilya ve temel ev gereçlerinin yanı sıra giyim desteği sağlandı. Temin edilen eşyaların kurulumu da Sevgi Eli tarafından gerçekleştirildi.

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Destek çalışmalarından dolayı memnuniyetini dile getiren hane sahibi Ömer Aslan ve eşi Mesude Aslan, süreç boyunca kendilerine destek olan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Sevgi Eli ekiplerine teşekkür etti.