Denizli'de mantar yedikten sonra fenalaşan 5 arkadaştan 1'i öldü
Denizli'nin Çivril ilçesinde mantar yedikten sonra fenalaşan 5 arkadaştan 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Denizli'nin Çivril ilçesinde mantar yedikten sonra fenalaşan 5 arkadaştan 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, dün piknikte mantar yiyen Ali Çiğdem (71) ve 4 arkadaşı bir süre sonra fenalaştı.
Çiğdem ambulansla Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı. Arkadaşları da kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.
Çiğdem müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer 4 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Çiğdem'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.
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