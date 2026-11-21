Çivril'de doğadan topladığı mantarları arkadaşlarıyla birlikte yiyen 71 yaşındaki Ali Çiğdem, zehirlenerek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İlçede uzun yıllar esnaflık yapan Çiğdem'in ölümü, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Denizli'nin Çivril ilçesinde doğadan toplanan mantar bir can daha aldı. Arkadaşlarıyla birlikte kırsal alandan topladığı mantarları tüketen 71 yaşındaki iki çocuk babası Ali Çiğdem, mantar zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldığı Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgilere göre olay, beş arkadaşın bir gün önce kırsal alandan mantar toplamasıyla başladı. Topladıkları mantarları pişirerek tüketmek isteyen grup, Ahmetcik Mesire Alanı'nda bir araya gelerek piknik yaptı. Yemek sırasında doğadan topladıkları mantarları tüketen gruptan Ali Çiğdem, bir süre sonra aniden rahatsızlandı.

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Durumun fark edilmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırılan Çiğdem, acil serviste tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen 71 yaşındaki Çiğdem hayatını kaybetti. Çivril'in işlek noktalarından 30 Ağustos Caddesi'nde uzun yıllar esnaflık yapan ve ilçede tanınan isimlerden biri olan Ali Çiğdem'in vefat haberi, ailesi, yakınları ve esnaf camiasında büyük üzüntüye neden oldu.