Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün toplam 30 milyar 300 milyon TL olarak planlanan 2027 yılı bütçeleri, meclis toplantısında kabul edildi.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı ile DESKİ Genel Müdürlüğü Kasım Ayı Genel Kurul Toplantısı’nın 2. birleşimleri, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda her iki kurumun 2027 yılı bütçe tasarıları, performans programları ve yatırım planları meclis üyelerinin onayına sunuldu.

REKLAM

Görüşmeler sonucunda; Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2027 yılı bütçesi 22 milyar 800 milyon TL, DESKİ Genel Müdürlüğünün 2027 yılı bütçesi ise 7 milyar 500 milyon TL olarak kabul edildi. Böylece Denizli’ye 2027 yılında kazandırılacak toplam bütçe hacmi 30 milyar 300 milyon TL olarak kesinleşti.

"Şehrimizin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz"

Bütçe görüşmelerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kabul edilen yeni dönem bütçesinin tüm Denizli halkına hayırlı olmasını diledi. Kaynakların kentin öncelikleri doğrultusunda planlandığını vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Şehrimizin imkanlarını en doğru ve verimli şekilde planlayarak hazırladığımız 2027 yılı bütçemizin Denizli’mize hayırlı olmasını diliyorum. Kaynaklarımızı israftan uzak, şeffaf ve halkçı bir anlayışla yönetiyoruz. Kentimizin bugünkü ihtiyaçlarını çözerken yarınlarını da güvence altına alacak projelerle, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."

REKLAM

Kabul edilen 2027 yılı bütçesi kapsamında; altyapı ve üstyapı yatırımlarından sosyal destek projelerine, tarımsal kalkınmadan çevre ve ulaşım hizmetlerine kadar pek çok alanda yeni projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.