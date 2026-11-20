Denizli Ticaret Odası (DTO), kadın ve genç girişimcilerin iş hayatındaki gücünü artırmak, Denizli’nin yöresel değerlerini markalaştırmak ve yerel ürünlerin katma değerini yükseltmek amacıyla yürüttüğü Kadın Girişimciler İçin Markalaşma Projesi kapsamında başlattığı eğitim ve atölye çalışmalarını sürdürüyor. Proje çerçevesinde Marka Geliştirme Eğitimi ile Marka Vaadi Çalıştayı gerçekleştirildi. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, 19 Kasım Dünya Kadın Girişimcilik Günü dolayısıyla projede yer alan kadın girişimcileri eğitim salonlarında ziyaret edip kutlayarak başarılar diledi; "Yerel değerlerimizi güçlü markalara dönüştürerek kadın girişimcilerimizle güçlü yarınlar inşa ediyoruz. Sizin bir iş yapmak istediğiniz her anda ve alanda Denizli Ticaret Odası ve başkanı olarak ekibimizle biz de varız, her şartta hep yanınızdayız" dedi.

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Denizli Ticaret Odası’nın, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2026 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında hayata geçirdiği Kadın Girişimciler İçin Markalaşma Projesi, kadın ve genç girişimcilerin işletmelerini geliştirmelerine ve markalarını geleceğe taşımalarına katkı sunuyor.

Denizli Ticaret Odası’nın iştiraki Denizli ABİGEM ve DTO’nun il koordinatörlüğündeki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Denizli Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, DTO hizmet binasında gerçekleştirilen Marka Geliştirme Eğitimi ve Marka Vaadi Çalıştayı'ndaki katılımcılar, markalaşmanın temel unsurlarını ve işletmelerine değer katacak stratejileri öğrendi.

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Markalarının güçlü yönlerini keşfettiler

Eğitimlerde katılımcılara; marka kavramı, güçlü bir marka kimliği oluşturma, marka konumlandırma ve işletmelerini geleceğe taşıyacak markalaşma stratejileri hakkında da bilgi verildi.

Uygulamalarla kendi markalarının güçlü yönlerini keşfetme fırsatı bulan girişimciler, eğitim veren uzman isimlerden, müşterilerine sundukları değeri doğru ifade etmenin, rakiplerinden farklılaşmanın ve güven oluşturan bir marka kimliği geliştirmenin ipuçlarını aldılar.

Marka Vaadi Çalıştayı'nda ise ürün ve hizmetlerin müşterilere sunduğu temel değerin belirlenmesi, bu değerin güçlü ve sürdürülebilir bir marka vaadine dönüştürülmesi üzerinde duruldu. Eğitmenler, katılımcıların markalarının müşteriler nezdinde nasıl bir algı oluşturması gerektiği ve pazarda nasıl fark oluşturabilecekleri konularını işlediler.

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Başkan Erdoğan, kadın girişimcilerin yanında

Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan da eğitimlere katılan girişimcilerle bir araya gelerek 19 Kasım Dünya Kadın Girişimcilik Günü'nü kutladı ve başarı dileklerini iletti.

Kadınların ekonomik hayatta daha güçlü bir yer edinmelerini önemsediklerini belirten Başkan Erdoğan, girişimcilerin bilgi ve becerilerini geliştirmelerine, işletmelerini büyütmelerine ve ürünlerini daha geniş pazarlara ulaştırmalarına yönelik çalışmaları kesintisiz sürdüreceklerini ifade etti.

DTO Başkanı Erdoğan, projenin temel hedefinin Denizli'nin üretim kültürünü ve yerel zenginliklerini güçlü markalarla buluşturmak olduğunu da vurguladı; kadın ve genç girişimcilerin bu süreçte daha etkin rol üstlenmelerini amaçladıklarını kaydetti.

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Denizli'nin yerel değerleri, güçlü markalara dönüşecek

Farklı sektörlerdeki girişimcilerden büyük ilgi gören projenin önemli hedeflerinden birini de Denizli'nin coğrafi işaretli ürünleri ve yöresel değerlerinin markalaştırılması oluşturuyor Buldan bezi, Denizli leblebisi, Tavas baklavası, Acıpayam kavunu, Çal karası üzümü ve Honaz kirazı başta olmak üzere kentin geleneksel üretim değerlerinin daha güçlü marka kimlikleriyle tanıtılması hedeflendi. Bu doğrultuda kadın ve genç girişimcilerin yerel ürünleri yalnızca üretip satışa sunmalarının ötesine geçerek özgün marka hikâyeleri oluşturmaları, hedef pazarlarını belirlemeleri ve ürünlerini daha yüksek katma değerle tüketiciye ulaştırmaları amaçlandı.

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DTO’nun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "Anadoludakiler" vizyonuyla da örtüşen projesi, Denizli'nin kültürel mirasını, geleneksel üretim birikimini ve yerel zenginliklerini, yeni nesil girişimcilik anlayışıyla buluşturuyor.

Eğitimler devam ediyor

Kadın ve genç girişimcilere yönelik Girişimciler İçin Markalaşma Projesi kapsamında 24 Kasım'da Yapay Zekâ ile İş Planı Hazırlama, 25 Kasım'da ise Canva Uygulamasıyla Logo ve Kurumsal Kimlik Hazırlama Atölyesi gerçekleştirilecek.

Programın sonunda çalışmalara katılan girişimciler arasından seçilecek 5 kişiye üçer saatlik birebir markalaşma danışmanlığı desteği de sunulacak.

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Denizli Ticaret Odası; eğitim, uygulamalı atölye ve danışmanlık faaliyetleriyle kadın ve genç girişimcilerin iş geliştirme kapasitelerini artırmak, yerel ürünleri güçlü markalara dönüştürmek ve Denizli ekonomisine daha fazla katma değer kazandırmak istiyor.

Girişimcilerimizin güçlü markalar oluşturmaları için çalışıyoruz

Eğitmen İbrahim Coşkun DTO'nun projesinin, kentin yerel değerlerini güçlü markalara dönüştürürken kadın ve genç girişimcilerle daha güçlü yarınlar inşa etme hedefiyle devam ettiğini söyledi. İkinci haftasına giren eğitimlerde marka geliştirme, müşteri analizi ve hedef kitle belirleme konularına ağırlık verdiklerini anlattı. Coşkun, "Katılımcılarımız, markalarını değerlendirirken farklı müşteri gruplarını da uygulamalı analiz ediyorlar. Önümüzdeki hafta da iş planlarının oluşturulmasına odaklanacağız. Denizli Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde, kurumun fiziki ve teknolojik altyapısından yararlanarak yürüttüğümüz bu program, Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından destekleniyor. Ana amacımız, girişimcilerimizin kendi markalarını oluşturmalarına, mevcut markalarını geliştirmelerine ve uzun vadede ekonomik ve sosyal değer üretmelerine katkı sağlamaktır" dedi.

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DTO'nun projesinin, Denizli'nin yerel değerlerini güçlü markalara dönüştürmenin yanı sıra kadın ve genç girişimcilerin potansiyelini ortaya çıkararak daha güçlü yarınlar inşa etme hedefiyle sürdürüldüğünü de vurgulayan Coşkun, bu tür eğitimlerin girişimcilik ekosisteminin gelişmesine önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Taşçıoğlu: "Birbirimize destek olup hep beraber ilerlemeli ve büyümeliyiz"

TOBB Denizli KGK İl İcra Komitesi Başkanı Ayla Taşçıoğlu ise Dünya Kadın Girişimciler Günü dolayısıyla kısa bir konuşma yaptı; kadın girişimcilere desteklerinden dolayı Başkan Erdoğan’a teşekkür etti. Kadınların ekonomik hayattaki gücünün toplumsal kalkınma açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Taşçıoğlu, "Girişimcilik; cesaret etmek, üretmek, zorluklara rağmen vazgeçmemek ve hayallerinin peşinden koşmaktır. Kadınların ekonomik hayatta güçlenmesi, yalnızca kendileri için değil, toplumumuz ve ülkemiz için de büyük önem taşıyor. Kadınlarımızın üretimde, sanayide ve ticarette daha görünür ve güçlü olmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Bir kadının başarısının başka bir kadına cesaret verdiğini de unutmamalıyız. Birbirimize destek olarak hep beraber ilerlemeli ve büyümeliyiz. Üreten, istihdam sağlayan ve hayallerinden vazgeçmeyen tüm kadınlarımızın Dünya Kadın Girişimciler Günü'nü kutluyoruz" dedi.

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Kadın girişimcilerden, DTO'ya VE Başkan Erdoğan’a teşekkür

Eğitime katılan girişimci adaylarından, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İngilizce Gıda Mühendisliği Bölümü mezunu Esin Turan, kuru meyve ve sebze üretimine yönelik bir kurutma tesisi kurmayı hedeflediğini belirterek, "Bu eğitimlerde; marka konumlandırma ve rakip analizi gibi işimizi kurarken ihtiyaç duyacağımız önemli bilgiler ediniyoruz. Çok memnunuz. Başta eğitmenimiz olmak üzere Denizli Ticaret Odası’na; Başkanımız Uğur Erdoğan’a ve GEKA’ ya teşekkür ediyoruz. Bu tür eğitimlerin devam ettirilmesini de bekliyoruz" diye konuştu.

3D tasarım firması sahibi girişimci Cansu Yılmaz ise mevcut işletmelerini büyütmek ve yeni projelerini hayata geçirmek amacıyla programa katıldığını ifade etti. Yılmaz, "Bir işletmemiz var ancak daha ileriye nasıl taşıyabileceğimizi, yeni yatırımlarla daha fazla kişiye nasıl ulaşabileceğimizi öğrenmek istiyoruz. Hayata geçirmek istediğimiz projelerimiz de bulunuyor. Bu eğitimler, bu konuda bize yol gösteriyor. Desteklerinden dolayı DTO Yönetim Kurulu Başkanımız Uğur Erdoğan'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.