Denizli Büyükşehir Belediyesi Denizli Bilim Merkezi bünyesinde düzenlenen Robotik ve Kodlama Kursu’nda eğitim alan öğrenciler, Kütahya’da gerçekleştirilen Kendin Yap Atölyesi Ulusal Robot Yarışması’nda elde ettikleri derecelerle Denizli’yi gururlandırdı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Denizli Bilim Merkezi’nde verilen 18 saatlik Robotik ve Kodlama Kursu’nu tamamlayan öğrenciler, 18 Kasım 2026 tarihinde Kütahya’da düzenlenen Kendin Yap Atölyesi Ulusal Robot Yarışması’na katıldı. Eğitim sürecinde edindikleri teorik bilgileri uygulamaya aktaran gençler, robot tasarımı ve programlama becerilerini ulusal arenada sergiledi.

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32 takım arasından Türkiye derecesi çıkardılar

32 takımın kıyasıya mücadele ettiği yarışma kategorisinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Denizli Bilim Merkezi öğrencilerinden Nadir Abay Türkiye 4.’sü, Mehmet Emin Darıviranlı ise Türkiye 5.’si oldu. Yarışmanın Çizgi İzleyen Robot kategorisinde ter döken Ayaz İnkaya da 25 takımın yer aldığı etapta sergilediği performansla önemli bir yarışma deneyimi kazandı.

Geleceğin teknoloji üreticileri yetişiyor

Gerçekleştirilen organizasyonun; öğrencilerin algoritmik ve analitik düşünme yetkinliklerini geliştirmesine, problem çözme ve takım çalışması becerilerini uygulamalı ortamda pekiştirmesine önemli katkı sağladığı ifade edildi. Gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki gelişimlerini desteklemeye yönelik uygulamalı eğitimlerin somut başarılara dönüştüğü, öğrencilerin üretkenlik ve teknoloji geliştirme becerilerini artıran çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.