Tutuklanan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan’ın Antalya’ya nakline ilişkin açıklama yapan Merkezefendi Belediye Başkan Vekili Osman Bartal, "Şeniz Başkanımızın ve eşi Mehmet Ali Doğan’ın Antalya Cezaevine nakledilmesi, hukuki süreci daha da zorlaştıran ve ailelerini ağır bir mağduriyetle karşı karşıya bırakan bir karardır" dedi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan, Kocabaş Ceza İnfaz Kurumundan Antalya’ya sevk edilmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Merkezefendi Belediye Başkan Vekili Osman Bartal, "Şeniz Başkanımızın ve eşi Mehmet Ali Doğan’ın Antalya Cezaevine nakledilmesi, hukuki süreci daha da zorlaştıran ve ailelerini ağır bir mağduriyetle karşı karşıya bırakan bir karardır. Avukatlarıyla görüşmelerini ve savunma hazırlıklarını güçleştiren bu kararın, hukuki gerekçeleri kadar insani sonuçları da sorgulanmalıdır. Anne ve babasından uzak kalacak Reşat Çınar’ın, Şeniz Başkanımızın sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören annesinin ve ailesinin bu süreçte yaşayacağı zorluklar asla göz ardı edilmemelidir. Yargılama süreci, kişilerin savunma hakkını zorlaştıran değil, güvence altına alan bir anlayışla yürütülmelidir. Hukukun temel ilkelerinin, insan hayatının ve aile bağlarının gözetilerek bu karardan bir an önce dönülmesini bekliyoruz" dedi.