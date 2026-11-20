Denizli'nin Beyağaç ilçesinde kamu kurumlarını tek çatı altında buluşturacak yeni hükümet konağının inşaatı sürüyor. Kaymakam Servet Haydari, çalışmaları yerinde inceleyerek projenin son durumuna ilişkin bilgi aldı.

Beyağaç Kaymakamı Servet Haydari, yapımı devam eden yeni Hükûmet Konağı inşaat alanını ziyaret etti. Yetkililerle görüşen Haydari, projenin ilerleyişi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. İlçenin kamu hizmetleri altyapısını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen proje, tamamlandığında vatandaşlara daha modern ve konforlu bir ortamda hizmet sunulmasını sağlayacak. Farklı kamu kurumlarının aynı binada faaliyet göstermesiyle işlemlerin daha hızlı ve etkin yürütülecek.

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Modern mimarisi ve teknik donanımıyla Beyağaç'a kazandırılacak yeni hükümet konağı ilçenin önemli kamu yatırımları arasında yer alacak.