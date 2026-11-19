Denizli'de 1000 litre etil alkol ele geçirildi
Denizli'de düzenlenen operasyonda 1000 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
Denizli'de düzenlenen operasyonda 1000 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak alkol ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda bir depo ve araçta gerçekleştirilen aramalarda 1000 litre etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
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