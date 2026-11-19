100'üncü yılını kutlayan Denizli Ticaret Odası'nın şehrin lokomotif sektörü tekstilci üyelerinin yer aldığı 16'ncı Meslek Komitesi üyelerinden, Yönetim Kurulu Başkanları Uğur Erdoğan'a oldukça anlamlı bir hediye geldi.

Göreve geldiği günden bu yana en önemli önceliklerinin KOBİ'lerin de ihracata başlaması olduğunu dile getiren ve her fırsatta sektörel fuarları bu nedenle çok önemsediğini vurgulayan Başkan Erdoğan'a, Odalarının kuruluş yılı olan 1926 yılında, Avrupa limanlarını dolaşarak genç Türkiye Cumhuriyeti'nin tanıtım misyonunu üstlenen tarihi Karadeniz Vapuru'nun silüetinin yer aldığı dünya haritası fonlu ve özel temalı bir dekoratif tasarım hediye edildi. Başkan Erdoğan, asırlık anlam yüklü tablo için başta Başkan Yardımcısı Ali Taşevli olmak üzere meslek komitesi üyelerine nezaketlerinden dolayı teşekkür etti; "Bu vapurun taşıdığı ruhu, dünyanın dört bir tarafına ulaştırmaya azmettik" dedi.

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5 Ekim 2026 Pazartesi günü PASVAK Aşevi Salonunda yapılan DTO Genel Kurulu'ndaki seçimi kazanarak 20262030 yılları arasını kapsayan dönemde görev almak üzere seçilen Denizli Ticaret Odası (DTO) Meslek Komitelerinin yeniden seçilerek güven tazeleyen DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan'a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

16'ncı Meslek Komitesi üyeleri, Başkan Erdoğan'ı makamında ziyaret ederek yeni döneminin hayırlı olmasını diledi. Ziyarete aynı komitede yer alan DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Taşevli de katıldı.

Başkanlarına sürpriz yaptılar

Sektör ve odadaki faaliyetler ile hizmetlerin istişare edildiği buluşmada, komite üyeleri tarafından Başkan Erdoğan'a anlamlı bir hediye takdim edildi. Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin tam 100 yıl önce, 1926 yılında İstanbul Ticaret Odası'nın öncülüğünde Türk ürünlerini Avrupa'ya tanıtmak amacıyla 16 Avrupa limanını dolaştırdığı tarihi "Karadeniz Vapuru" ve dünya haritası temalı dekoratif rota tablonun hediye edilmesi, Başkan Erdoğan'a sürpriz oldu.

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Başkan Erdoğan'ın ve DTO'nun vizyonuna yakışır anlamlı bir hediye oldu

Komite üyeleri, Başkan Erdoğan'ın da yıllardır benzer bir vizyonla Denizlili üreticileri ve işletmelerini birçok Avrupa ülkesindeki uluslararası fuarlara taşıdığını ifade ederek kendisine Denizli ihracatçısına yol açan vizyoner yaklaşımından dolayı teşekkür etti. Komite üyeleri, DTO'nun organizasyonları ve İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresinin destekleriyle çok sayıda işletmenin yeni pazarlara açılmasına katkı sağlandığını da vurguladı.

Ziyarette, DTO 16'ncı Meslek Komitesinin önümüzdeki günlerde yürüteceği çalışmalara da değinildi. Sektörün rekabet gücünün artırılması, ihracatın geliştirilmesi, tekstilin turizmle de buluşturulması ve sosyal sorumluluk projeleri üzerine odaklanılacağı ifade edildi.

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Başkan Erdoğan: "100 yıllık ruhu daha da ileriye taşımaya azmettik"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan ise şu ifadeleri kullandı: "Sektörümüz ve Denizli Ticaret Odamızdaki faaliyet ve hizmetlerimiz ile ilgili istişarede bulunduğumuz, yeni dönemimiz için hayırlı olsun ziyaretinde bulunan DTO 16'ncı Meslek Komitemize, nezaketinden dolayı teşekkür eder başarılı çalışmalarının artarak devamını dilerim. Bu asırlık emanetin kıymetini bilenlerdeniz ve hep o ruhla hareket ettik. Biz 100 yıllık Karadeniz Vapuru'nun taşıdığı ruhu, dünyanın dört bir tarafına ulaştırmaya azmettik."

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Karadeniz Vapuru'nda neler vardı?

Karadeniz Vapuru'nun envanterinde, Denizli'nin köklü üretim alanlarıyla örtüşen pek çok kalemin gemide sergilendiği yer almaktadır. Pamuk, yün ve dokuma ürünleri, vapurda önemli bir yer tutmuştur. Tarihî dokuma merkezlerinden olan Denizli ve çevresinin (özellikle Buldan ve Kızılcabölük dokumaları) geleneksel üretim kültürü, Karadeniz Vapuru'ndaki serginin tekstil vizyonunu temsil eden ana unsurlardan olmuştur. Denizli ve Ege Bölgesi'nin temel ihraç kalemlerinden olan kuru üzüm, incir, tütün, meyan kökü ve palamut (mazı) gibi ürünler de vapurdaki tarım reyonlarında Avrupalı alıcılarla buluşturulmuştur. Ayrıca krom, zımpara taşı ve kükürt gibi bölgeden çıkarılan yer altı kaynakları da serginin madencilik bölümünde yer alan kalemlerdendi.