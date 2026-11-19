Denizli Özel Tekden Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Okan Bölükbaşı, çocukluk çağında görülen nörolojik hastalıkların tanısında klinik nörofizyolojik incelemelerin önemine dikkat çekti. Denizli Özel Tekden Hastanesinde kurulan klinik nörofizyoloji laboratuvarında, çocuk hastalara yönelik ileri teşhise dair değerlendirmelerin gerçekleştirildiğini belirtti.

Denizli Özel Tekden Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Okan Bölükbaşı, çocuk nörolojisi alanında ileri tanı yöntemleri ve klinik nörofizyolojik incelemelerin önemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çocukluk çağında görülen nörolojik hastalıkların doğru şekilde teşhis edilebilmesi için ileri düzey incelemelerin önemli bir yere sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Bölükbaşı, Denizli Özel Tekden Hastanesinin tam kapasiteli klinik nörofizyoloji laboratuvarına sahip olması sebebiyle farklı sağlık merkezlerinden kendilerine çok sayıda çocuk hastanın yönlendirildiğini söyledi.

REKLAM

Laboratuvarda en sık sinir sisteminin elektriksel işlevlerini değerlendiren nörofizyolojik testlerin uygulandığını aktaran Dr. Bölükbaşı, "Çocuk hastalar arasında kliniğimize başvuran hastaların önemli bir kısmı, ileri teşhise dair incelemeler yapılması amacıyla diğer merkezlerden refere edilen hastalardır. Çünkü çocukluk çağında nörolojik hastalıkların ileri düzeyde araştırılabilmesi için klinik nörofizyolojik incelemeler önemli bir ön şart oluşturmaktadır. Klinik nörofizyoloji alanında uzmanlaşmış hekim sayısının oldukça az olması nedeniyle, bu hastalar ileri değerlendirme için merkezimize yönlendirilmektedir. Benim de uzmanlık alanlarımdan biri klinik nörofizyolojidir. Bu kapsamda hastanemizde klinik nörofizyoloji laboratuvarını kurduk ve tanı koydurucu incelemeleri gerçekleştirmeye başladık. Laboratuvarımızda en sık yaptığımız incelemeler, sinir sisteminin elektriksel işlevlerini değerlendiren nörofizyolojik testlerdir. Bu incelemeler hem merkezi sinir sistemine hem de periferik sinir sistemine yönelik olabilmektedir. Özellikle genetik geçişli nörolojik hastalıkların, kas hastalıklarının, periferik sinir sistemi hastalıklarının ve omurilik hastalıklarının tanısında bu testlerden yararlanıyoruz. Dolayısıyla merkezimiz, diğer sağlık kuruluşlarından ileri nörofizyolojik değerlendirme amacıyla gönderilen çocuk hastaların tanı süreçlerinde önemli bir görev üstlenmektedir" ifadelerini kullandı.