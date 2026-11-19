Jandarmanın iki ilçedeki eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda iklimlendirme yöntemiyle yetiştirildiği belirlenen 30 kök skunk bitkisi, 7 bin 185 gram skunk maddesi ve 44 bin 800 kullanımlık sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Operasyonun ardından gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Denizli İl Jandarma Komutanlığı suç ve suçlulukla mücadeleye yönelik faaliyetlerine kararlılıkla devam edileceğini bildirdi.
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