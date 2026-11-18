Denizli Büyükşehir Belediyesi, doğal kaynakların korunması ve su tasarrufu odaklı projelerine bir yenisini daha ekledi. Kent genelinde sürdürülebilir bir peyzaj anlayışıyla hayata geçirilen çalışmalar kapsamında, 28 bin 624 metrekarelik alanda sentetik çim uygulaması gerçekleştirildi. Bu çevre dostu projeyle yılda yaklaşık 78 bin metreküp su tasarrufu sağlanarak kent ekonomisine ve ekosisteme büyük bir katkı sunulacak.

Doğal kaynakları koruma ve yaşanabilir bir gelecek inşa etme vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, şehri hem estetik bir görünüme kavuşturuyor hem de su kaynaklarını koruma altına alıyor. Gerçekleştirilen projeyle elde edilecek 78 bin metreküp su tasarrufunun, yaklaşık 4 bin 484 hanenin bir aylık su tüketimine eş değer olduğu belirtildi.

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Uygulanan sentetik çim sistemi, su tasarrufunun yanı sıra bakım maliyetleri ve ihtiyaçlarını da minimuma indiriyor. Ayrıca sistemin, yağmur suyunun yüzeydeki toz ve kirin temizlenmesine yardımcı olması sayesinde temiz ve bakımlı bir görünümün sürdürülebilirliğini kolaylaştırdığı ifade edildi. Ay yıldızlı Türk bayrağı motifleriyle de kente ayrı bir görsel zenginlik ve anlam katıldı.

Denizli genelinde az su tüketen peyzaj uygulamaları, yeni bitkilendirme çalışmaları ve su tasarrufuna yönelik projelerle yeşil alanları geleceğe hazırladıklarını vurgulayan yetkililer, "Doğal kaynaklarımızı koruyor, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir Denizli için kararlılıkla çalışıyoruz" mesajını verdi.