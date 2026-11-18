AK Parti Denizli İl Gençlik Kolları üyeleriyle bulunan AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu; "Gençlerimizin enerjisine ve vizyonuna güvenimiz tam" dedi.

AK Parti Denizli İl Gençlik Kollarında yönetim kurulu, Mücteba Karagöl başkanlığında oluştu. Yeni oluşan yönetim ilk toplantısını da gerçekleştirdi. AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, AK Parti Denizli İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen haftalık olağan yönetim kurulu toplantısına katıldı. Toplantıda teşkilat çalışmaları ve gençlik projeleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

İl binasında gerçekleştirilen toplantıda gençlik kolları üyeleriyle bir araya gelen AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, gençlerin siyasetteki rolüne ve teşkilat çalışmalarındaki önemine değindi. Subaşıoğlu, yaptığı konuşmada partinin gençliğe verdiği önemi vurgulayarak, genç kadroların enerjisine ve vizyonuna duydukları güvenin tam olduğunu ifade etti. Toplantı kapsamında, Denizli genelinde gençlere yönelik yürütülen sosyal, kültürel ve saha faaliyetlerinin mevcut durumu ele alındı. Önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler ve teşkilat içi koordinasyon konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

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AK Parti Denizli İl Gençlik Kolları yönetimi, katılımı ve desteklerinden dolayı İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu’na teşekkürlerini iletti. Toplantı, yönetim kurulu üyelerinin saha çalışmalarına ilişkin sunumları ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.