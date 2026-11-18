TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta evinde Glint Çayırova Belediyesi'ni uzatma periyodunda 101-98 yenerek 5 maçlık galibiyet özlemini sonlandıran Yukatel Denizli Basket, Avrupa arenasında da zafer elde ederek rahat bir nefes aldı. FIBA Europe Cup G Grubu, 7'nci hafta maçında evinde Portekiz temsilcisi Benfica'yı 78-70 mağlup eden Denizli Basket, aldığı 3'üncü galibiyeti taraftarıyla birlikte kutladı.

Başantrenör Zafer Aktaş, "Pazar günü oynadığımız uzatmalı ve çok yoğun maçtan sonra yine aynı eforu ve mücadeleyi gösteren oyuncularımı ve ekibimi canıgönülden kutluyorum. Bugünün parantezini ise Egemen Güven, Erten Gazi ve Jonathan Dunn'a açmak istiyorum. Müthiş oynadılar. Şimdi FIBA arası öncesi çok önemli ve çok zor bir deplasmana, Karşıyaka maçına hazırlanacağız" dedi.

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